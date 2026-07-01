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    Ad portas del teleférico: Ciudad Empresarial reduce vacancia de oficinas al nivel prepandemia y espera proyectos de vivienda

    El teleférico Bicentenario entrará en operación el primer trimestre del 2027 y eso ha potenciado la reducción de la vacancia en el sector. Pero adicionalmente está impulsando el desarrollo inmobiliario residencial. Según las estimaciones de GPS Property, entre 2026 y 2028 se desarrollarán siete proyectos habitacionales en la zona.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    23.06.2026 Inicio periodo de pruebas del teleférico Bicentenario Cabinas Teleférico Costanera Center Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Ciudad Empresarial se ha consolidado como uno de los principales sectores de oficinas de la capital desde los años 2000. Durante los últimos 25 años ha vivido altos y bajos, siendo uno de los barrios empresariales más golpeados durante la pandemia del Covid.

    Pero desde FD Advisors y GPS Property señalan que la zona ya se ha recuperado por completo de esa crisis, y que se viene un periodo prometedor con la inauguración del teleférico Bicentenario.

    “Ciudad Empresarial fue uno de los submercados de oficinas más afectados por la pandemia. Antes de 2020, la vacancia se mantenía en niveles saludables, entre un 7% y 9%, pero el teletrabajo y las restricciones de movilidad llevaron esta cifra a niveles más altos. Ahora, la vacancia ha pasado de 17% en el primer trimestre de 2023, a 8% en el mismo período en 2026, es decir un 53% de reducción”, explica Ramiro Figueroa, managing director capital markets and Financing en la firma de servicios inmobiliarios y brokerage FD Advisors.

    Por su parte, de acuerdo a los registros de GPS Property, al cierre del primer trimestre de 2026 la vacancia de oficinas en Ciudad Empresarial alcanzó un 6%, el nivel más bajo desde que existen registros para ese mercado, a contar de 2014. La cifra representa una importante recuperación respecto del máximo de vacancia, de 23%, anotado a fines de 2022.

    Actualmente, Ciudad Empresarial concentra un stock de 362.152 m2 de oficinas Clase B, distribuidos en 70 edificios, manteniendo su inventario sin nuevas incorporaciones durante los últimos cinco años. En ese mismo período, la absorción de espacios disponibles ha permitido consolidar una demanda sostenida, con una absorción neta de 2.330 m2 durante el primer trimestre de este año, mientras que el precio por m2 se ha mantenido estable en torno a 0,25 UF, en todo caso, de los valores más bajos en la Región Metropolitana.

    FD Advisors recuerda, además, que Ciudad Empresarial ha experimentado una importante transformación en sus usos. “Los cambios normativos permitieron incorporar destinos educacionales, de salud y residenciales, impulsando la reconversión de varios inmuebles. Actualmente, al menos una docena de edificios tiene fines educacionales, mientras que otros han migrado desde oficinas hacia universidades u otros usos. Este proceso ha diversificado la actividad del sector y abre oportunidades para futuros desarrollos de uso mixto”, puntualiza Figueroa.

    Para la consultora inmobiliaria GPS, “la transformación de Ciudad Empresarial comenzó antes de las grandes obras de infraestructura. La reducción de la vacancia, la llegada de universidades, el crecimiento del comercio y ahora el desarrollo residencial muestran que el mercado anticipó el potencial del sector y comenzó a capturar esa valorización varios años antes”.

    “La conectividad también ha sido un elemento clave en esta evolución. La entrada en operación de la Autopista Vespucio Oriente (AVO I) mejoró significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el sector oriente de Santiago, fortaleciendo la competitividad de Ciudad Empresarial dentro del mercado corporativo”, añade GPS.

    Y a esto se sumará el teleférico Bicentenario, que conectará Providencia con Huechuraba y que se estima que entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027. El tiempo de traslado será de poco más de 10 minutos. Este es uno de los factores que ha impulsado la caída de la vacancia en el sector.

    La menor disponibilidad demuestra que las empresas están volviendo a considerar Ciudad Empresarial dentro de sus opciones de ubicación, concluye FD Advisors, donde manifiesta que el “atractivo del sector no se basa únicamente en precios competitivos, sino también en atributos como la modernidad de sus edificios, la calidad de sus espacios y las mejoras proyectadas en conectividad”.

    Su otro potencial

    Según el análisis de GPS Property, el teleférico Bicentenario, hoy en construcción, que conectará directamente el sector con la red de Metro, resuelve uno de los principales desafíos históricos de la zona: el acceso mediante transporte público masivo.

    “Esta infraestructura no solo mejorará la movilidad de trabajadores, estudiantes y futuros residentes, sino que también potenciará la valorización inmobiliaria del sector al integrarlo de manera más eficiente con el resto de la ciudad”, consideran.

    Las estimaciones de la consultora inmobiliaria apuntan a que entre 2026 y 2028 se desarrollarán siete proyectos habitacionales, que sumarán 1.070 nuevas viviendas y 101.335 m2 de superficie útil. Con ello, la superficie construida de Ciudad Empresarial crecerá desde 378.613 m2 hasta 479.967 m2, equivalente a un incremento de 26,7% en apenas tres años, convirtiéndose en la expansión urbana más importante que ha experimentado el sector desde su creación.

    “La llegada de viviendas permitirá que Ciudad Empresarial deje definitivamente de ser un barrio que funciona únicamente en horario laboral. Residentes permanentes, comercio, servicios, universidades y oficinas conforman un ecosistema urbano mucho más resiliente, donde el teleférico Bicentenario será el elemento que terminará de consolidar esta transformación”, concluyen desde GPS Property.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioTeleférico BicentenarioGPS PropertyCiudad EmpresarialViviendas

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