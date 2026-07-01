Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

En sus siete años de vida, el Partido Republicano se ha caracterizado por la disciplina en sus filas. Lo común en la colectividad es que sus bancadas parlamentarias voten en bloque. Ayer, sin embargo, hubo una excepción.

En la votación de la acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio), el comité de senadores republicanos se dividió frente a dos capítulos del libelo.

30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Rodolfo Carter y Cristián Vial -quienes si bien son independientes, forman parte del comité- decidieron rechazar los capítulos dos y tres de la acusación, y respaldar el primero y el cuarto. Los otros tres legisladores de la bancada -Arturo Squella, Ignacio Urrutia y Renzo Trisotti- dieron luz verde a los cuatro.

El senador Vial explicó que “en la bancada conversamos la votación con antelación. Considerando que bastaba solo un capítulo para la inhabilitación del exministro, coordinamos que íbamos a apoyar el primero y tercero, donde había mayor sustento constitucional”.

Además, respecto de los capítulos 2 y 4, el exgeneral del Ejército planteó que “se decidió en común acuerdo que quedaran a criterio de cada senador. No hay una división ni mucho menos: hay independencia en el análisis técnico, que caracteriza a nuestro comité. Uno actúa como jurado en el Senado y el análisis en conciencia debe ser profundo”.

Su versión es respaldada por el senador Trisotti, quien se desempeña como jefe del comité republicano en la cámara alta. “Tuvimos una conversación entre los senadores de la bancada. Tras haber analizado en detalle cada uno de los capítulos, concordamos que el primero y el tercero eran los más sólidos y relevantes, desde el punto de vista de la responsabilidad política y constitucional del exministro Grau, por lo que existía acuerdo en poder votarlos a favor”, sostuvo.

16/03/2026 - COMITE POLITICO, EN LA FOTO, SENADOR RENZO TRISOTTI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“Respecto de los otros, entendimos que había cierto espacio para distintas interpretaciones jurídicas, por lo que cada senador ejerció legítimamente su criterio al momento de ejercer su voto”, agregó.

El comportamiento de los dos senadores republicanos generó sorpresa en el resto del oficialismo, en consideración de que desde ese partido provino la mayor presión para que el sector se pusiera detrás del libelo. En Chile Vamos hacen presente que los diputados republicanos los trataron de cobardes y de “semioficialistas” por evidenciar dudas frente a la acusación.

Desde el P. Republicano enfatizan que la votación fue conversada entre los senadores. Y que ellos, al tener un rol de jurado, no votaron la AC en conjunto, sino que evaluaron el detalle de cada capítulo. En ese sentido, desde la colectividad argumentan que había espacio para matices, en el entendido de que todos estaban de acuerdo en aprobar la acusación.

De todas formas, la AC dejó un gusto amargo en algunos. Ayer, Carter dijo a 24 Horas que “estas cosas tienen que coordinarse, tienen que conversar antes, tiene que haber una cultura de coalición”.

Esa “cultura de coalición” que Carter espera está lejos de materializarse. En Chile Vamos reclaman que la tramitación de la AC hizo que los republicanos volvieran a adoptar el tono que tenían en campaña, que se caracterizaba por emplazarlos a ellos como la “derecha cobarde”.

En la coalición que reúne a la UDI y RN ponen como ejemplo que, tras la votación, la diputada republicana Macarena Santelices compartió publicaciones en X que decían “los de Chile Vamos son muy aweonaos pensando que los zurdos van a comportarse de la misma manera con ellos. Ilusos” y “la derechita cobarde se dispara en el pie”. El diputado Ignacio Urcullú publicó un vídeo en sus redes en que sostenía que “el Senado acaba de rechazar la AC. Esto no es culpa de la izquierda: fueron senadores de nuestro propio sector, de Chile Vamos”.

El jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dijo esta mañana a radio Duna que “no creo que se pueda avanzar a una coalición”.

Más allá de los republicanos, un elemento llamativo de la acusación fue que la senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, no votó el segundo capítulo del libelo, pese a que estuvo presente en la sala y aprobó el primero, tercero y cuarto. Su colectividad -que es encabezada por su hermano, Johannes Kaiser- fue la principal impulsora de la AC contra Grau.

Valparaiso, 30 de junio 2026 Punto de prensa de la senadora Vanessa Kaiser tras la votacion de la Acusacion Constitucional contra el exministro Nicolas Grau Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La legisladora ha transmitido que no está segura de qué fue lo que ocurrió. Pudo haber sido un error del sistema o de ella, pero su voto no se registró. Kaiser no se percató hasta una vez conocido el resultado.

Diferencias en Evópoli

En la derecha también ha comentado el comportamiento del senador Sebastián Keitel, del comité Evópoli, quien destacó por aprobar los cuatro capítulos del libelo. En los hechos, votó más a la derecha que Carter y Vial, del comité republicano.

Diego Martin/Aton

El senador volvió a militar en Evópoli luego de haber renunciado en 2023, por diferencias con la entonces directiva de Gloria Hutt.

En contraste, Matías Walker, del mismo comité, los rechazó todos, mientras que Luciano Cruz-Coke, el presidente de Evópoli, se inhabilitó de votar en la sesión de ayer, tras cuestionar el uso que se le ha dado a las acusaciones constitucionales.

“El show de las acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar. Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político. Seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso”, planteó Cruz-Coke al justificar su inhabilitación.

Miguel Ángel Calisto, el cuarto integrante de este comité, no logró llegar a votar.