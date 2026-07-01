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    A contrarreloj: Minvu posterga definición sobre cambios urbanos que alcaldes acusan crearía más guetos verticales

    La cartera liderada por Iván Poduje cambió del 26 de junio al 10 de julio la fecha para responder a las observaciones de su propuesta de cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) debido a que llegaron dos mil observaciones.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Fue el viernes de la semana pasada cuando la página web de la consulta ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinada a cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), registró un pequeño cambio. La cartera liderada por Iván Poduje modificó la fecha en que el ministerio entregará las respuestas a las observaciones recibidas, postergándola del 26 de junio, fecha originalmente prevista, al 10 de julio.

    El cambio no es menor pues se da en un contexto que la iniciativa ha generado revuelo entre los alcaldes, y además reveló una pugna entre Poduje y su par de Hacienda, Jorge Quiroz. El problema se origina en que el cambio a las OGUC propone reducir la cantidad de población permitida por hectáreas, un cambio que según los alcaldes terminaría permitiendo construir más viviendas y favoreciendo la proliferación de nuevos guetos verticales, replicando lo que ocurre en Estación Central.

    El alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz (ind- Frente Amplio) ha sido particularmente crítico respecto de la medida. Pero además el tema ha unido a alcaldes de izquierda y derecha contra el gobierno.

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    La consulta además reveló las diferencias que hay entre el Minvu y Hacienda por este tema, lo que es parte de una serie de episodios de diferencias públicas entre Poduje y Quiroz. Particularmente, el ministro de Vivienda ha sido tajante en decir que “no vamos a generar guetos verticales”. Desde el Minvu han recalcado que los cambios a las OGUC son más una propuesta de Hacienda que de la cartera de Poduje.

    En lo concreto el Minvu había sido tajante en decir que la fecha del 26 de junio se mantenía para responder las observaciones planteadas por los alcaldes. La respuesta de la cartera, además, sería una medición de fuerzas entre Poduje y Quiroz para ver finalmente qué postura era la que predominaba, si acaso una que incentivara más al sector de la construcción e inmobiliarias, o una que promoviera más el entorno urbanista, como la de Poduje.

    Lo que se esperaba era que, en su respuesta a las observaciones, el Minvu entregara definiciones sobre cómo quedará finalmente la propuesta.

    El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    “Escuchar a los alcaldes”

    El jefe comunal de Estación Central explicó a La Tercera que “esperamos que esta extensión de plazo responda a que el tema se está evaluando con la profundidad que se merece, tomando en cuenta la mirada que tenemos los alcaldes, la academia y las comunidades sobre el desarrollo de nuestras comunas. Aún no queda claro si esta medida es impulsada por el ministro Quiroz o por el ministro Poduje, cuestión que es fundamental, ya que cuando se toman decisiones sobre desarrollo urbano con una mirada únicamente economicista, pasa lo que lamentablemente ya pasó en Estación Central”.

    El alcalde añadió que “la crítica es fundamentalmente a cómo se ha llevado el proceso en su conjunto. Existe un consenso de que decisiones tan importantes para el desarrollo de las ciudades, no se pueden realizar por decreto, sin pasar por el congreso, sin un mecanismo de participación real y sin la opinión de las autoridades locales”.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

    A principios de junio hubo un encuentro nacional de alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en La Serena, en la que se hizo un voto político de rechazo a modificaciones de la OGUC por decreto. En todo caso, el Minvu ha dicho que hay otras medidas que pueden servir para evitar romper con el entorno urbano, como por ejemplo poner límites de altura a las construcciones u obligar a respetar el plano regulador de cada comuna.

    Desde el Minvu recalcan que se extendió el plazo porque llegaron más de dos mil observaciones técnicas, y el equipo a cargo consideró que se requería un plazo mayor para evaluar y responder.

    El cambio a la OGUC propone modificar la densidad bruta de manera que el mínimo de habitantes pase de cuatro a dos y para las viviendas económicas uno. Ello implicaría la posibilidad de aumentar la cantidad de inmuebles.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind- UDI) también ha estado involucrado en el tema. Sobre el cambio de fecha, dice que “a mí me parece bien todo lo que sea para poder conversar más, escuchar los alcaldes y a los diferentes actores que tienen que tomar una opinión respecto a esto que es tan importante para la ciudad. Me parece que esto debe ser una decisión bien acordada, bien conversada, y llegar a un punto de equilibrio entre las necesidades que tiene el Estado de ir mejorando la oferta de vivienda y también la necesidad de que las ciudades se mantengan ordenadas”.

    Claudio Castro, alcalde de Renca, coincide que “valoramos que el ministerio haya decidido ampliar el plazo para el proceso de participación. Es un reconocimiento a lo que expresamos desde el principio: una modificación así no puede hacerse de la noche a la mañana y sin la participación amplia con la que históricamente se han trabajado los principales instrumentos de planificación territorial”.

    Además, el edil concluye que “esperamos que este tiempo permita construir una regulación que combine dos objetivos que son igualmente importantes: agilizar la inversión y, al mismo tiempo, resguardar una buena planificación urbana y el rol que cumplen los municipios en el desarrollo de sus territorios. Ese equilibrio es el que Chile necesita”.

    Más sobre:OGUCMinisterio de Vivienda y UrbanismoAlcaldesIván Poduje

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