SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Según adviritió el representante de la OPS en Chile, Giovanni Escalante, en las Américas ya hay más de 22.000 casos de sarampión. "Es el doble de casos del año pasado y con lamentables fallecimientos", sostuvo.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al representante de la OPS en Chile, Giovanni Escalante, y otras autoridades de Salud del país, lanzaron esta jornada la campaña “Chile contra el sarampión”, la cual busca reforzar el llamado a las familias para que sus hijos cuenten con el esquema completo de vacunación contra este virus.

    Junto con esto, la autoridad sanitaria también hizo un llamado a la vacunación contra los virus respiratorios, ya que actualmente estamos enfrentando “una alta circulación viral, con una positividad del virus respiratorio de un 51%”.

    En este sentido, solicitó a los padres de aquellos niños que por distintos motivos no pudieron vacunarse en el colegio, que los lleven a cualquier vacunatorio público, privado o en convenio con la Seremi de Salud, “y que puedan vacunarse antes de volver de las vacaciones, antes de volver al colegio”.

    En cuanto al sarampión, la subsecretaria advirtió de la importancia de contar con las dos dosis de esta vacuna ante el preocupante brote que existe en los países vecinos.

    “En Chile no tenemos transmisión comunitaria de sarampión desde los 90, sin embargo, en la mayoría de los países de nuestra región hay brotes importantes de sarampión“, destacó.

    Chile cuenta con un programa de inmunizaciones especialmente dirigido al sarampión en dos dosis, a los 12 y 36 meses. Sin embargo, señaló, “tenemos un grupo importante de niños que aún no completan su esquema”.

    Son más de 143.000 niños que no se han puesto la segunda dosis", advirtió.

    Ante esta situación, la campaña considera también el envío de mensajería de texto y llamado telefónico a los padres, madres y tutores de los niños que no tienen su esquema de vacunación completo para que asistan a vacunarse.

    “Es importante que lo hagan ya (...) Nosotros reforzamos este tema porque no queremos tener transmisión comunitaria de sarampión en el país y la única forma de evitar la transmisión comunitaria en el país es que tengamos a la población vacunada con una cobertura sobre el 95% a nivel nacional”, sostuvo.

    Por su parte, el representante de la OPS en Chile, Giovanni Escalante, también hizo hincapié en la importancia de que los niños cuenten con sus dos dosis de vacuna contra el sarampión.

    En las Américas están habiendo más de 22.000 casos de sarampión. Es el doble de casos del año pasado y con lamentables fallecimientos. Y también estamos viendo que hay casos de sarampión en los países vecinos”, sostuvo.

    “Sabemos que Chile está libre de sarampión, no obstante, pueden haber casos importados y si no hay suficiente cobertura, puede diseminarse más en el país”, señaló. “Hago un llamado a la responsabilidad también de las familias para que verifiquen el carnet de vacunación”.

    En esta misma línea, la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas hizo un llamado a los escolares, reiterando que aquellos que no pudieron vacunarse en sus colegios puedan acercarse a las distintos vacunatorios e iniciativas extramurales que se han desplegado para que puedan estar protegidos.

    “Me han preguntado muchas veces cuál es la mejor medida, ya sea de ventilación en casa, sea qué tipo de calefacción utilizamos, pero la medida de protección y el patrimonio que tenemos a partir de la vacunación en nuestro país es muy importante, por eso el llamado es a vacunarse en el caso de influenza y también en el caso de sarampión”.

    Hay puntos de vacunación que están funcionando “de lunes a lunes”, señaló, así que “no hay excusas (para no vacunarse), estamos en todas partes”.

    Más sobre:NacionalVacunaciónSarampiónbrotesNiñosMinsalMinisterio de SaludCampaña de vacunación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

    La Moneda apuesta por mantenerse al margen en indultos generales para intentar evitar profundizar conflicto en el oficialismo

    A contrarreloj: Minvu posterga definición sobre cambios urbanos que alcaldes acusan crearía más guetos verticales

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    La “bochornosa” acusación a Grau: libelo de libertarios y republicanos fue el que menos votos reunió desde 1990 en el Senado

    Lo más leído

    1.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    2.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    3.
    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    4.
    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna
    Chile

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

    La Moneda apuesta por mantenerse al margen en indultos generales para intentar evitar profundizar conflicto en el oficialismo

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei
    Negocios

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei

    Ad portas del teleférico: Ciudad Empresarial reduce vacancia de oficinas al nivel prepandemia y espera proyectos de vivienda

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial
    El Deportivo

    6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial

    En vivo: Suiza y Argelia sueñan con ingresar a los octavos de final del Mundial

    En vivo: con Cristiano Ronaldo, Portugal busca meterse en los octavos de final contra la Croacia de Modric

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5
    Cultura y entretención

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Delia Domínguez y el regreso de Contracanto: las claves de una de las poetas más originales de Chile

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes
    Mundo

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad