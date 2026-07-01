Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al representante de la OPS en Chile, Giovanni Escalante, y otras autoridades de Salud del país, lanzaron esta jornada la campaña “Chile contra el sarampión”, la cual busca reforzar el llamado a las familias para que sus hijos cuenten con el esquema completo de vacunación contra este virus.

Junto con esto, la autoridad sanitaria también hizo un llamado a la vacunación contra los virus respiratorios, ya que actualmente estamos enfrentando “una alta circulación viral, con una positividad del virus respiratorio de un 51%”.

En este sentido, solicitó a los padres de aquellos niños que por distintos motivos no pudieron vacunarse en el colegio, que los lleven a cualquier vacunatorio público, privado o en convenio con la Seremi de Salud, “y que puedan vacunarse antes de volver de las vacaciones, antes de volver al colegio”.

En cuanto al sarampión, la subsecretaria advirtió de la importancia de contar con las dos dosis de esta vacuna ante el preocupante brote que existe en los países vecinos.

“En Chile no tenemos transmisión comunitaria de sarampión desde los 90, sin embargo, en la mayoría de los países de nuestra región hay brotes importantes de sarampión“, destacó.

Chile cuenta con un programa de inmunizaciones especialmente dirigido al sarampión en dos dosis, a los 12 y 36 meses. Sin embargo, señaló, “tenemos un grupo importante de niños que aún no completan su esquema”.

“ Son más de 143.000 niños que no se han puesto la segunda dosis", advirtió.

Ante esta situación, la campaña considera también el envío de mensajería de texto y llamado telefónico a los padres, madres y tutores de los niños que no tienen su esquema de vacunación completo para que asistan a vacunarse.

“Es importante que lo hagan ya (...) Nosotros reforzamos este tema porque no queremos tener transmisión comunitaria de sarampión en el país y la única forma de evitar la transmisión comunitaria en el país es que tengamos a la población vacunada con una cobertura sobre el 95% a nivel nacional”, sostuvo.

Por su parte, el representante de la OPS en Chile, Giovanni Escalante, también hizo hincapié en la importancia de que los niños cuenten con sus dos dosis de vacuna contra el sarampión.

“ En las Américas están habiendo más de 22.000 casos de sarampión. Es el doble de casos del año pasado y con lamentables fallecimientos. Y también estamos viendo que hay casos de sarampión en los países vecinos”, sostuvo.

“Sabemos que Chile está libre de sarampión, no obstante, pueden haber casos importados y si no hay suficiente cobertura, puede diseminarse más en el país”, señaló. “Hago un llamado a la responsabilidad también de las familias para que verifiquen el carnet de vacunación”.

En esta misma línea, la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas hizo un llamado a los escolares, reiterando que aquellos que no pudieron vacunarse en sus colegios puedan acercarse a las distintos vacunatorios e iniciativas extramurales que se han desplegado para que puedan estar protegidos.

“Me han preguntado muchas veces cuál es la mejor medida, ya sea de ventilación en casa, sea qué tipo de calefacción utilizamos, pero la medida de protección y el patrimonio que tenemos a partir de la vacunación en nuestro país es muy importante, por eso el llamado es a vacunarse en el caso de influenza y también en el caso de sarampión”.

Hay puntos de vacunación que están funcionando “de lunes a lunes”, señaló, así que “no hay excusas (para no vacunarse), estamos en todas partes”.