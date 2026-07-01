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    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    La actualización exige hardware moderno, limitando su instalación a los equipos que integren procesadores Apple Silicon.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    El ecosistema de computadores de Apple se prepara para una nueva actualización con la llegada de macOS 27, un sistema operativo que pone su foco en tres pilares fundamentales: la evolución de su inteligencia artificial, un control parental más estricto y un refinamiento estético de su interfaz.

    A continuación, desglosamos las características más relevantes de esta entrega, que estará disponible como actualización gratuita durante el otoño boreal de 2026 (primavera para este lado del mundo).

    El salto hacia Siri AI y la colaboración tecnológica

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Lo central de esta versión es la próxima generación de Apple Intelligence, impulsada por una nueva arquitectura de modelos generativos construida dando prioridad a la privacidad.

    Un dato relevante es que esta generación de modelos se nutre de una profunda colaboración entre Apple y Google.

    El asistente de voz del sistema experimenta un rediseño total. Entre otros asuntos, Siri ha sido reconstruido desde cero con inteligencia artificial en su núcleo, pasando a llamarse Siri AI. Ahora cuenta con una aplicación dedicada en el Dock del sistema para retomar conversaciones previas o iniciar nuevas.

    También, se introduce “Visual Intelligence”, accesible mediante el atajo Command-Shift-Space. Esta función visual permite seleccionar una región específica de la pantalla para que Siri responda preguntas sobre imágenes o documentos en curso.

    La IA ahora permite redactar y editar texto con Siri en prácticamente cualquier lugar donde el usuario escriba.

    Herramientas de seguridad para menores

    En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la exposición digital, macOS 27 integra un ecosistema de seguridad infantil más robusto, diseñado bajo la asesoría de investigaciones de salud.

    El primer paso para estas medidas es la configuración de una Cuenta Infantil (Child Account).

    Las principales herramientas de control parental incluyen:

    • Ask to Browse: extiende los controles de aprobación parental más allá de las aplicaciones, permitiendo gestionar el acceso a la web a través de Safari.
    • Communication Safety: la herramienta ahora interviene para bloquear proactivamente el contenido detectado que contenga violencia y sangre (gore), sumándose al bloqueo previo de desnudez.
    • Time Allowances: Screen Time ofrece opciones flexibles para limitar el tiempo en categorías como Entretenimiento o Redes Sociales, ofreciendo sugerencias basadas en la edad del menor.
    • Schedules: los padres pueden programar qué aplicaciones están disponibles en diferentes momentos del día, adaptándose a la rutina familiar.

    Refinamientos en diseño y usabilidad

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    A nivel visual, Apple plantea una evolución de su lenguaje de diseño a través de mejoras en el sistema denominado “Liquid Glass”, que ahora difumina el contenido complejo detrás de las ventanas de manera más efectiva para establecer mayor profundidad.

    Los usuarios pueden personalizar este efecto visual mediante un deslizador en Ajustes, ajustándolo desde un modo ultra claro hasta uno completamente tintado.

    Las barras laterales ahora se expanden hasta los bordes de las ventanas para reducir las distracciones visuales. Y se incorpora un gesto táctil de deslizar hacia abajo para actualizar información en aplicaciones como Safari, Mail y Calendario.

    La aplicación de Contraseñas (Passwords) automatiza la mejora de claves débiles o comprometidas con un solo clic.

    Compatibilidad de hardware

    La actualización exige hardware moderno, limitando su instalación a los equipos que integren procesadores Apple Silicon (serie M) y anunciando soporte para una nueva línea de computadores.

    Familia MacModelos Compatibles
    MacBook NeoModelos (2026)
    MacBook AirModelos con Apple silicon (2020 en adelante)
    MacBook ProModelos con Apple silicon (2020 en adelante)
    iMacModelos con Apple silicon (2021 en adelante)
    Mac miniModelos con Apple silicon (2020 en adelante)
    Mac StudioModelos (2022 en adelante)
    Mac ProModelos con Apple silicon (2023)

    Las funciones de Apple Intelligence y Siri AI no estarán disponibles en China debido a requerimientos regulatorios en curso.

    Para el resto de los usuarios con dispositivos compatibles, macOS 27 lanzará su primera beta pública en julio de 2026.

    Lee también:

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