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    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    Con la versión 26 de la app de Meta, en Chile, los Ray-Ban Meta y Oakley Meta dejan de ser unos simples audífonos Bluetooth con cámara para convertirse en verdaderos asistentes de bolsillo. La pregunta ahora es cuántos estarán dispuestos a pagar la suscripción de Meta One para exprimirlos al máximo de sus capacidades.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    Tras el comentado tropiezo de las Google Glass hace una década, los lentes inteligentes fueron vistos como una moda pasajera, acaso un truco de nicho que no pasó de una interesante idea de producto. Hasta que vino Mark Zuckerberg y le dio vueltas al prototipo con otros ambiciosos planes.

    Desde hace tres años, los Ray-Ban Meta se han convertido silenciosamente en uno de los wearables más interesantes del mercado, y con la reciente llegada de la versión 26 de su software, la compañía de Menlo Park acaba de inyectarles una dosis de esteroides digitales.

    En Chile, por ejemplo, donde hoy se confirmó que comenzó la venta oficial de los Ray-Ban Meta y Oakley Meta, ya están disponibles las funciones de inteligencia artificial para todos los usuarios de estos lentes, uno de los grandes pendientes para quienes compraron estos lentes antes de su llegada oficial.

    Muse Spark y la llegada de “Meta One”

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    La actualización, que ya comenzó a desplegarse, es una transformación profunda que abarca desde la inteligencia artificial hasta mejoras en la cámara y una nueva suscripción de pago.

    La gran protagonista de esta versión es la IA. Meta está introduciendo Muse Spark, su tecnología de inteligencia artificial de última generación diseñada específicamente para los lentes.

    Según la compañía, esto se traduce en “respuestas más inteligentes con una percepción visual mejorada”, lo que en la práctica significa que el asistente de los lentes entenderá mucho mejor el mundo que tienes enfrente para ayudarte en tu día a día.

    Pero ojo, que no todo es gratis. Junto con esta actualización, comienza el despliegue gradual de Meta One, el nuevo plan de suscripción premium de la compañía.

    Quienes pasen por caja no solo tendrán funciones exclusivas en Instagram, Facebook y WhatsApp, sino que desbloquearán acceso ampliado al soporte premium y herramientas avanzadas de IA directamente en los lentes.

    Fotografías al siguiente nivel

    Uno de los grandes problemas de usar dispositivos de audio en público es el ruido ambiente. Para solucionarlo, la versión 26 estrena el Enfoque en conversación. ¿Estás en un restaurante atestado o en una oficina ruidosa? Los lentes ahora son capaces de amplificar direccionalmente las voces de las personas que tienes justo delante.

    Esta función es un salvavidas para la vida urbana, aunque por ahora se está implementando de forma gradual en países como Estados Unidos, México, España, y varios rincones de Europa y Asia.

    En el apartado visual, la cámara da un salto importante. Se añade la Foto Ultra HDR, que promete colores más profundos y realistas, y la Foto dinámica, una función que captura una ráfaga de fotogramas cada vez que disparas para asegurarte de que no te pierdas el momento exacto (ideal para cuando el sujeto parpadea o se mueve).

    Instants y WhatsApp

    Meta sigue estrechando los lazos entre sus lentes y redes sociales. La actualización estrena los Instagram Instants, una función para compartir fotos espontáneas, sin filtros y derechamente efímeras. Si le dices a los lentes “Hey Meta, comparte una instantánea”, la imagen se enviará a tus amigos y desaparecerá para ellos luego de ser vista, aunque quedará en tu archivo personal por un año.

    WhatsApp también recibe un cariñito. Ahora puedes iniciar un chat de voz grupal en el teléfono y luego transferirlo directamente a los lentes. Puedes andar en bicicleta o estar cocinando, silenciar el micrófono con un toque o con la voz, y seguir conectado con tu grupo. Además, se suman comandos de voz para controlar videollamadas y llamadas telefónicas sin usar las manos.

    Autonomía y un mundo sin barreras de idioma

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    La batería siempre ha sido el talón de Aquiles de los smart glasses. Por fin, Meta introduce un Modo de ahorro de batería oficial que limita las funciones más demandantes para exprimir al máximo la autonomía, además de un modo de “hibernación” que mejora el tiempo de arranque del dispositivo.

    Los usuarios de iPhone también reciben una buena noticia en fase de acceso anticipado: Wi-Fi Aware, una mejora que elimina de una vez por todas ese molesto aviso de conexión a la red de los lentes cada vez que intentas importar fotos o videos al celular.

    Finalmente, la barrera idiomática sigue cayendo. A la compatibilidad nativa total con japonés y coreano, se suma una expansión monumental en la traducción en tiempo real. Ahora los lentes pueden traducir 14 nuevos idiomas sobre la marcha, incluyendo árabe, mandarín, ruso, hindi, sueco y vietnamita.

    Lo que dejó la previa (v25.1)

    Cabe destacar que esta enorme actualización se monta sobre los cimientos que dejó hace poco la versión 25.1, la cual ya había introducido funciones bastante útiles, como la capacidad de que la IA lea tus correos electrónicos en voz alta, ajustes específicos para sacar fotos en la nieve sin que el blanco te queme la imagen, y una curiosa función de Captura automática (en acceso anticipado) que graba videos de momentos destacados por sí sola mientras paseas al perro o sales a caminar.

    Lee también:

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