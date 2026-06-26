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    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    La firma asiática HONOR presenta oficialmente en Chile su nueva línea de teléfonos inteligentes, la serie HONOR 600. Esta familia de dispositivos debuta con tres modelos: HONOR 600 Pro, HONOR 600 y HONOR 600e, que revisamos en detalle.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Enfocados en una nueva generación de creadores de contenido, los nuevos teléfonos de la firma asiática HONOR destacan por integrar soluciones de IA, procesadores Snapdragon y una batería de 7000mAh.

    Una de las principales novedades de la recién lanzada serie HONOR 600 es la función Imagen a Video con AI 2.0. Según la marca china, se trata de un modelo de IA generativa que integra en un solo flujo la generación y edición de videos.

    En Imagen a Video con AI 2.0, los usuarios pueden combinar hasta tres imágenes junto a indicaciones de texto para generar secuencias de video de entre 3 y 5 segundos. Además, los nuevos dispositivos incluyen una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro, que brinda acceso a Gemini avanzado, generación de video mediante Veo 3.1, el asistente NotebookLM y 5TB de almacenamiento en la nube.

    HONOR 600 Pro, HONOR 600 y HONOR 600e llegan al mercado chileno con nuevas funciones y algunas specs presentadas como “de clase flagship”.

    Fotografía de 200MP y batería

    El apartado fotográfico de la serie está liderado por una cámara nocturna ultra nítida de 200MP, que opera sobre un sensor de 1/1.4 pulgadas. Mediante la tecnología E2E AI Remosaic, este lente ofrece un tamaño de pixel equivalente de 2.24μm y una sensibilidad a la luz un 24% mayor.

    El módulo trasero incluye también una cámara ultra gran angular de 12MP y un sensor de temperatura de color, mientras que la cámara frontal llega a los 50MP. La variante HONOR 600 Pro añade una cámara periscópica telefoto de 50MP con aumento óptico de 3.5x y un zoom que alcanza hasta 120x.

    En el apartado de batería, a pesar de estar construidos en un cuerpo delgado con un bisel de 0.98 milímetros, los nuevos equipos logran albergar una batería de 7000mAh. Se trata de una batería que promete mantener funciones como llamadas y fotografías operativas aún a -20°C y con solo un 20% de carga restante. En cuanto a sus capacidades de carga, la serie 600 ofrece HONOR SuperCharge alámbrico de 80W, carga inalámbrica de 50W en la versión Pro, y carga inversa de 27W compatible con iPhone en ambos modelos.

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    En cuanto a hardware, el HONOR 600 viene equipado con el chip Snapdragon 7 Gen 4, el HONOR 600 Pro incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de 3nm y todos los equipos de la serie cuentan con tecnología RAM Turbo, que permite sumar hasta 16GB de RAM virtual para mejorar la fluidez.

    La pantalla de 6.57 pulgadas alcanza un brillo pico de 8000 nits y posee una frecuencia de actualización de 120Hz. El panel se encuentra resguardado bajo certificaciones de resistencia al agua y polvo IP68, IP69 e IP69K, además de la Certificación SGS de 5 estrellas ante caídas y aplastamiento.

    Finalmente, en materia de conectividad multiplataforma, la serie ofrece el sistema OneHop, permitiendo transferir archivos de forma rápida e integrarse con el ecosistema de Apple, como el iPhone y los computadores Mac.

    Disponibilidad y precios

    La serie ya se encuentra disponible en Chile a través de honorstore.cl. Por periodo de lanzamiento, los precios y promociones referenciales son:

    HONOR 600 Pro: $1.149.990 (incluye audífonos HONOR Choice Earbuds 2 Pro).

    HONOR 600: $749.990 (incluye audífonos HONOR Choice Earbuds 2 Pro).

    HONOR 600e: $599.990 (incluye un cargador de 45W).

    Lee también:

    Más sobre:HONORTeléfonosSerie 600CelularesHONOR 600 ProHONOR 600HONOR 600ehonorstore.cl lanzamientoIP68 IP69 IP69KImage to VideoInteligencia artificialSmartphonesTecnologíaGoogle AI ProAndroidOneHop HONOR

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