La velocidad de los lanzamientos hacen que el mercado de los teléfonos inteligentes semeje una cámara de eco del año anterior. Probar un nuevo dispositivo de gama alta exige escepticismo, sobre todo cuando las marcas suelen gritar “revolución” y en realidad, apenas, en la mayoría de los casos, ofrecen “iteración”.

El Honor Magic8 Pro llega a Chile sin esa estridencia. Tras un par de semanas de uso como equipo principal, lo primero que salta es un teléfono que mantiene un lenguaje de diseño respecto de sus versiones anteriores, y una consistencia técnica por sobre el ruido del marketing.

Físicamente, lleva el icónico módulo circular de cámaras dominando la parte trasera, que hace que el equipo no precise de un case para quedar firme sobre una superficie plana.

La pantalla OLED ofrece un brillo máximo de 6.000 nits que cumple su función sin problemas, incluso bajo el sol veraniego ya en retirada de Santiago, sumando protección NanoCrystal Shield contra rayones y caídas, resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

En el costado derecho hay un botón que permite asignar funciones rápidas. Entre las más útiles está la opción de usarlo como zoom para la cámara cuando disparamos fotos de forma horizontal; se puede deslizar la yema del dedo y acercar o alejar los objetivos.

Precisamente en el apartado fotográfico, el Magic8 Pro lleva un sensor principal que entrega imágenes con un rango dinámico equilibrado y, lo más importante, con colores que se condicen con la realidad. Esquiva esa sobresaturación artificial de otras marcas y el procesamiento agresivo que plaga a muchos de sus competidores.

¿La configuración? Teleobjetivo de 200 MP + cámara principal de 50 MP + ultra gran angular de 50 MP + cámara frontal de 50 MP.

¿Gama alta? Gama alta

Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

Por dentro, el rendimiento es exactamente el que se le debe exigir a un procesador tope de línea Android en 2026: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform , desde 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

El sistema operativo MagicOS 10 basado en Android 16 se mueve sin fricciones, gestiona múltiples aplicaciones en segundo plano sin cierres inesperados y rinde impecablemente si se le exige en sesiones de gaming pesado o multitarea (mezclando al mismo tiempo Edits, Instagram, Adobe Express, Chrome, YouTube y CapCut).

En Honor AI, el fabricante chino hace gala de su agente de fotos con inteligencia artificial, centrado principalmente en la edición y post producción de imágenes, y un “Agente de configuración AI” capaz de ayudar por voz a activar Bluetooth, Wi-Fi o bajar el volumen del equipo.

Pero es en Honor AI Eye Comfort Display donde la cuestión se pone interesante. Aunque es importante notar que “estas funciones no sustituyen la atención médica”, como advierte el fabricante chino, el Honor Magic8 Pro incorpora varias innovaciones para recrear la luz natural y reducir la fatiga ocular , ajustando de manera dinámica brillo, color y parpadeo.

Entre otras funciones, alivia el mareo por movimiento, simula el desenfoque periférico “para reducir la miopía transitoria” y “aumenta la melatonina hasta en un 20%, promoviendo el sueño con tonos naturales”.

Según Honor, la IA simula el principio de desenfoque de los lentes usados en el control de la miopía, mejorando el grosor coroideo, reduciendo la miopía temporal y aliviando la fatiga visual

También cuenta con detección de deepfakes de IA y clonación de voz mediante IA, añadiendo una capa de protección que no es nueva para la marca, pero sí muy efectiva en los tiempos que corren.

Acá se paga el precio de este equipo. La autonomía es, a estas alturas, la especialidad de la casa. Y el Magic8 Pro trae nada menos que 7.100 mAh en una batería de silicio-carbono de última generación , con soporte de carga de 100W alámbrica (el cargador viene en la caja) y 80W de carga inalámbrica.

Es el teléfono de gama alta disponible en Chile con la batería más grande hasta esta parte del año, y eso se nota: entrega una autonomía de 48 horas de uso más o menos intensivo.

Pero además cuenta con resistencia IP68, IP69 e IP69K, dual SIM+eSim y 5G. Propone a Google Gemini como asistente de IA y es compatible con iPhone y Mac para transferir archivos de forma rápida.

¿Vale la pena el Honor Magic8 Pro?

Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

El Honor Magic8 Pro es un teléfono de continuidad, sin estridencias más allá de su abultada autonomía. Por el contrario, es un equipo bastante equilibrado en fotografía, video e incluso ha mejorado bastante en sistema operativo, aunque el bloatware (las apps preinstaladas que trae) quita algunos puntos.

Es una evolución bien ejecutada en el catálogo de Honor. Un teléfono maduro que entiende que, a estas alturas del partido, la verdadera gama alta no se trata de apilar especificaciones llamativas, sino de entregar una herramienta de trabajo y entretenimiento robusta, confiable y sin fricciones en el día a día.

En Chile está disponible en dos colores: Dorado Amanecer y Negro, a un precio de $1.499.990 CLP.

Ficha técnica del Honor Magic8 Pro