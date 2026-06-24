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    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    El HONOR 600 Pro se presenta como un equipo de gama media-alta que reúne un procesador Snapdragon 8 Elite y una batería de 7.000 mAh que garantiza dos días de autonomía. Entre las funciones con IA, se encuentra que los usuarios podrán tomar imágenes y combinarlas para crear contenido de video.

    Por 
    Alejandro Jofré
     
    Alexis Paiva Mack
    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    HONOR confirmó oficialmente la llegada a Chile de HONOR 600 Series, línea que busca redefinir la experiencia del usuario a través de una integración profunda de la inteligencia artificial (IA).

    Se trata de una serie que no solo apuesta por la potencia, sino que también por herramientas creativas inteligentes, destinadas a simplificar tareas complejas y transformar la forma en que se capturan recuerdos.

    HONOR 600 Series incorpora nuevas capacidades de IA que buscan transformar la experiencia móvil.

    Entre ellas destaca Image to Video 2.0, una herramienta que convierte fotografías estáticas en vídeos dinámicos, lo que permite crear contenido visual atractivo directamente desde la galería.

    En cuanto a la fotografía nocturna, HONOR 600 Series responde con una cámara principal ultra nítida de 200MP, impulsada por la arquitectura de imagen inteligente AiMAGE.

    Gracias a su gran sensor de 1/1.4″ y a tecnologías avanzadas de procesamiento con IA, captura más luz, mayor detalle y colores más precisos incluso en condiciones de baja iluminación, según anticipan desde la compañía.

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Cuáles son las características de la HONOR 600 Series

    La línea HONOR 600 Series incorpora innovaciones clave en hardware, como una batería de 7.000 mAh que garantiza dos días de autonomía y que es potenciada por carga rápida de 80W HONOR SuperCharge.

    El diseño se caracteriza por ser ultradelgado, sin sacrificar autonomía y durabilidad.

    Y su resistencia resalta por tener protección contra agua y polvo IP68, IP69 e IP69K, además de Certificación SGS de 5 estrellas para resistencia a caídas y aplastamiento.

    El HONOR 600 Pro se presenta como un equipo de gama media-alta que reúne estas características y un procesador Snapdragon 8 Elite.

    El director de Comunicación y RRPP de HONOR para Latinoamérica, David Moheno, dice a La Tercera que se trata de la versión más avanzada de la serie.

    “HONOR siempre ha sido destacada por sus estrenos en IA. Tanto este dispositivo como la serie de la que es parte son los primeros y únicos del mundo en incorporar un modelo de video multimodal”.

    Con dicha tecnología, y la herramienta Imagen a video 2.0, los usuarios podrán tomar hasta tres imágenes y combinarlas para crear contenido de video.

    Para ello, tendrán la posibilidad de usar más de dos decenas de plantillas, las cuales incluyen tomas de drones, bailes y el uso de instrumentos musicales.

    Sin embargo, los usuarios también podrán recurrir a un modo libre, mediante el que podrán generar lo que deseen a partir de referencias. Por ejemplo, podrán simular que están en una aventura en medio del desierto o un entorno submarino.

    “La imaginación es el límite, porque la herramienta no lo será. Puede hacer virtualmente cualquier cosa”, asegura Moheno.

    HONOR 600 Series llegará al país dentro de las próximas semanas. Desde la firma invitan a seguir sus canales oficiales para conocer todas las novedades de su lanzamiento.

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