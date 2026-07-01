Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

WhatsApp prepara uno de los cambios más relevantes en su historia reciente.

La aplicación de mensajería anunció la llegada de los nombres de usuario, una función que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono .

La medida está orientada a reforzar la privacidad de sus usuarios.

La herramienta comenzará a implementarse de manera gradual durante los próximos meses, aunque desde esta semana algunas personas ya pueden reservar el nombre de usuario que utilizarán cuando la función esté disponible en su país .

“Cuando alguien nuevo entra a tu vida compartir el número de teléfono puede parecer un gran paso (...) A veces, solo quieres chatear sin tener que dar tu número”, explica la empresa matriz, Meta, en un comunicado.

Según señala la compañía, la función también busca proteger la privacidad en conversaciones grupales.

“Tal vez quieras unirte al chat de los padres del equipo de fútbol, pero prefieras no dar tu número de teléfono a personas que no conoces”, ejemplifica.

Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico. Foto: Meta

Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp

Reservar un nombre de usuario será un proceso opcional y estará disponible desde la versión más reciente de la aplicación.

Para hacerlo, los usuarios deberán ingresar a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario .

Meta indicó que decidió abrir las reservas con anticipación debido a la enorme cantidad de usuarios de la plataforma.

“Con más de tres mil millones de personas en WhatsApp, muchos nombres coinciden, por lo que abrimos las reservas de forma anticipada para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran”, explicó.

La empresa también incorporó un generador automático para quienes necesiten ayuda al momento de escoger un identificador.

Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

Un WhatsApp “más privado”

Uno de los principales objetivos de esta actualización es aumentar el control sobre quién puede contactar a cada usuario.

Según Meta, “los nombres de usuario son nuestro paso más reciente para que WhatsApp sea aún más privado”.

La compañía precisó que “no hay ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez”.

Además, anunció una capa adicional de seguridad: una clave opcional vinculada al nombre de usuario que otras personas deberán conocer antes de poder enviar un primer mensaje.

Una vez que la función se encuentre disponible, quienes activen un nombre de usuario podrán ocultar su número telefónico en las conversaciones nuevas.

“Cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán tu número de teléfono si tienes activado tu nombre de usuario”, afirmó Meta.