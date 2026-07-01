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    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, sostuvo que "Estados Unidos no se va a ninguna parte" y que "el objetivo está claro: seguir trasladando la carga de la defensa convencional de Europa a nuestros aliados en la OTAN".

    Por 
    Europa Press
    Foto: bandera de la OTAN en un ejercicio militar realizado en Letonia, en 2019.

    El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, ha asegurado este miércoles que Washington seguirá comprometido con la Alianza Atlántica y ha rechazado cualquier duda sobre una eventual retirada estadounidense, señalando que Estados Unidos es “un miembro orgulloso” y que “no se va a ninguna parte”.

    En declaraciones a la prensa, Whitaker ha insistido en la necesidad de que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente y que aumenten su gasto militar para lograr un reparto de cargas “más justo”, pero ha señalado que eso no significa que Estados Unidos se aleje de la OTAN.

    “El objetivo está claro: seguir trasladando la carga de la defensa convencional de Europa a nuestros aliados en la OTAN. Estados Unidos es un miembro orgulloso de la OTAN. Fuimos uno de los miembros fundadores. El tratado se conoce como el Tratado de Washington porque fue allí donde se firmó. Estados Unidos no se va a ninguna parte”, ha asegurado.

    Eso sí, ha señalado que Washington tiene otras “responsabilidades a nivel global” y que por eso espera que los aliados europeos “se equiparen con Estados Unidos y den un paso al frente” para garantizar su propia defensa, demostrando “trayectorias ascendentes significativas” y un incremento cuantitativo y cualitativo en el gasto militar.

    Las declaraciones del embajador estadounidense tienen lugar en la víspera de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar la semana que viene en la capital turca, Ankara, y después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya amagado con sacar a su país de la Alianza Atlántica por no secundar a Washington en la guerra en Irán.

    Más sobre:Estados UnidosOTANEuropaDonald Trump

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