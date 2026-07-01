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    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    El ministro de Exteriores de China, señaló que los intentos por mejorar las relaciones entre ambos países deben ser “más que un eslogan”.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha pedido este miércoles durante una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que Estados Unidos trate con “máxima cautela” los asuntos relacionados con Taiwán, territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su territorio.

    Wang ha indicado así que las cuestiones taiwanesas “tienen implicaciones de gran alcance” y ha aclarado que los intentos por mejorar las relaciones entre ambos países deben ser “más que un eslogan”, por lo que ha instado a tomar medidas.

    “Construir relaciones constructivas vinculadas a la estabilidad estratégica requiere acciones, tomar medidas y realizar esfuerzos de forma persistente”, ha apuntado. “Esta es la aspiración de los pueblos de ambos países, la expectativa de la comunidad internacional y, además, responde a los intereses fundamentales de China y Estados Unidos. Ambas partes deben eliminar la injerencia, superar los obstáculos y perseverar con firmeza”, ha aseverado.

    En este sentido, ha indicado que ambas partes deben defender siempre “el espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, y traducir el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en políticas concretas y medidas prácticas”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de China.

    Wang ha hecho un llamamiento a que ambos países “deban ampliar su lista de cooperación, crear agendas más positivas, al tiempo que reducen su lista de problemas y gestionan los diversos riesgos y peligros ocultos”.

    “Coincidimos en que la llamada ha sido positiva y constructiva y hemos acordado trabajar juntos para implementar el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países”, ha afirmado, antes de destacar la necesidad de mantener una comunicación “más flexible”.

    Más sobre:ChinaEstados UnidosTaiwán

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