Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming
Las selecciones juegan el último partido de este miércoles por los 16avos del Mundial.
Este miércoles continúan los partidos por los 16avos del Mundial 2026 y el último duelo de la jornada enfrenta a Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina.
Los anfitriones vienen de perder en su último duelo, con un resultado 2-3 ante Turquía.
Por su parte, el conjunto balcánico tuvo un exitoso cierre de la fase de grupos tras el 3-1 conseguido contra Qatar.
Cuándo juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
El partido de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina es este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
El partido de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce por los 16vos del Mundial va por las plataformas de DGO y Paramount+.
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