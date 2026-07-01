Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming. Foto redes sociales @usmnt

Este miércoles continúan los partidos por los 16avos del Mundial 2026 y el último duelo de la jornada enfrenta a Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina.

Los anfitriones vienen de perder en su último duelo, con un resultado 2-3 ante Turquía.

Por su parte, el conjunto balcánico tuvo un exitoso cierre de la fase de grupos tras el 3-1 conseguido contra Qatar.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina es este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce por los 16vos del Mundial va por las plataformas de DGO y Paramount+.