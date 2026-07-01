Quiroz cede y asistirá a mesa político-técnica por la megarreforma impulsada por senadora Núñez

Hasta hoy, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se había mostrado reticente a conformar una mesa de negociación con senadores oficialistas y de oposición para tratar las materias del proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa gubernamental que fue aprobada el pasado miércoles en general, con los votos justos (26 a favor, 1 abstención y 23 en contra).

Impulsada por la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, la idea incluso deambuló los pasillos del Congreso antes de la votación en general, dado el ajustado apoyo con que contaba el Ejecutivo. Pero Quiroz pidió mantener la votación, ya que su apuesta estratégica seguía siendo tratar de sacar la megarreforma lo antes posible del Congreso, dada la incertidumbre económica que provoca.

Esta mañana Quiroz se reunió con un grupo representativo de senadores del oficialismo en la sede del Ministerio de Hacienda, a días de que venza el plazo para presentar indicaciones al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. El encuentro tenía como objetivo alinear la estrategia de tramitación en la etapa que sigue en el Senado. A la cita concurrieron los senadores Javier Macaya (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodolfo Carter (indep. republicano) y Paulina Núñez (RN).

“Para constituir una mesa técnica, en realidad política, convengamos que lo mínimo que se requiere es que el gobierno también esté en la mesa, de eso estamos muy conscientes”, dijo la parlamentaria de RN el martes, luego de que la Sala rechazara los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

“Sin perjuicio del trabajo que se va a dar en las comisiones que ya sabemos están convocadas para tal efecto -Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda-, queremos tener una discusión distinta, que al menos tengamos un marco de entendimiento, que sepamos cuáles son las líneas rojas y dónde podemos ir acercando posiciones”, añadió.

La idea de la senadora sentarse a conversar algunas indicaciones que podrían ser presentadas para corregir la iniciativa gubernamental.

Y Quiroz se allanó a conversar. La cita se dará en la sede Santiago del Congreso Nacional, a la que asistirán Quiroz, Núñez, senadores oficialistas y de oposición, entre ellos la jefa de bancada de Comité Unido, Yasna Provoste (DC), y la subjefa Claudia Pascual (PC).