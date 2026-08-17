Ceremonia por natalicio de O’Higgins y encuentro de la CPC: la visita que prepara Kast a las regiones de Ñuble y Biobío

El jueves de esta semana en la mañana, el Presidente José Antonio Kast llegará hasta la comuna de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, para participar de su primera ceremonia por el natalicio de Bernardo O´Higgins, desde que llegó a La Moneda. Se trata de una de las celebraciones más tradicionales de la zona.

El acto republicano es parte de la agenda que tendrá el Mandatario a partir de este miércoles, día en el que comenzará una nueva gira regional por el país, que también considera otra visita a la Región del Biobío, la quinta durante sus primeros cinco meses de administración.

Aunque parte de la agenda aún se revisa, según transmiten en el gobierno, la visita del presidente a ambas regiones tendrá como principales ejes la inversión en la zona, empleo y también seguridad. Esto, sobre todo, en consideración a las altas tasas de cesantía en la dos regiones, donde las últimas cifras superan el 10% de desocupación.

Kast participará de la ceremonia acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y de otros integrantes de su gabinete. En la Región de Ñuble, además, liderará una nueva edición de Presidente Presente, el programa de diálogo ciudadano que ha implementado durante el gobierno.

En paralelo, tal como lo ha hecho en sus otras giras por el país, según autoridades de la zona en Ñuble se realizará un gabinete regional para abordar los actuales desafíos de la región y los avances del gobierno en los primeros meses de administración.

El viernes en la mañana, en tanto, Kast partirá hasta la Región del Biobío, para estar presente en la octava edición del encuentro Impulsa Biobío, organizado por la Cámara de la Producción y del Comercio de la zona (CPC Biobío). Allí, será parte de un panel junto al gobernador Sergio Giacaman (UDI) y al presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, sobre la actualidad económica en la región y medidas para impulsar la inversión y el empleo.

En ese encuentro también expondrán los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y el biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange. Este último, sobre la conectividad en la región.

El tema, recuerdan parlamentarios de la zona, no es menor, pues tan solo hace unas semanas levantó un conflicto entre dirigentes oficialistas y el gobierno, particularmente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La controversia empezó después de que, a principios de este mes, se diera a conocer la decisión del Ejecutivo de detener la tramitación de las adjudicaciones de las licitaciones de dos proyectos de corredores de transporte público para la región, que representaban una inversión de US$ 400 millones.

El hecho desató las críticas de algunos parlamentarios como Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Marlene Pérez -todos de la bancada de la UDI- y también del gobernador Giacaman, quien solicitó una reunión con el ministro Alvarado para pedir que se revirtiera la decisión.

Tras ese encuentro, fue el propio Kast quien, en una reunión con la bancada de diputados, confirmó que se mantendrían los proyectos, pero bajo otro formato.

En ese contexto, en paralelo a la agenda del Mandatario, se espera que de Grange sostenga una reunión con autoridades de la región para abordar ese tema y revisar los avances de los proyectos.

Con su viaje a Ñuble y Biobío, Kast sumará un total de 11 regiones visitadas en sus primeros meses de gobierno. A estas dos se agregan Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.