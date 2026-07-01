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    Política

    Megarreforma: Quiroz cita a oficialismo para ordenar estrategia y Núñez busca instalar esta tarde mesa con la oposición

    Esta mañana la presidenta del Senado y un grupo de parlamentarios se reunió con el ministro de Hacienda. Ayer, a contrapelo de lo que propugnaba el gobierno, la senadora RN había insistido en su planteamiento de crear un espacio de negociación.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El ministro Quiroz y la subsecretaria Castillo en el Senado. Claudio Cavalieri

    Un grupo representativo de senadores del oficialismo llegó esta mañana a la sede del Ministerio de Hacienda, en calle Teatinos, con el fin de reunirse con el titular de esa cartera Jorge Quiroz.

    A días de que venza el plazo para presentar indicaciones al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, el encuentro tenía como objetivo alinear la estrategia de tramitación en la etapa que sigue en el Senado.

    A la cita concurrieron los senadores Javier Macaya (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodolfo Carter (indep. republicano) y la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN).

    Luego de que la emblemática iniciativa gubernamental fuera aprobada en general, con los votos justos (26 a favor, 1 abstención y 23 en contra), el pasado miércoles, la misma Núñez había llamado a instalar una mesa negociación amplia con el fin de hacer crecer la base de apoyos.

    Incluso, ante la estrecha ventaja con la que contaba el gobierno, la senadora de Antofagasta también había recomendado postergar la votación en general (idea de legislar), ante el riesgo de ausencias por distintos imprevistos.

    Sin embargo, el ministro de Hacienda -algo incómodo por la sugerencia de Núñez- estaba dispuesto a correr el riesgo y pidió mantener la votación, ya que su apuesta estratégica sigue siendo tratar de sacar la megarreforma lo antes posible del Congreso, dada la incertidumbre económica que genera.

    El problema es que el nuevo llamado de la presidenta del Senado para crear una mesa político-técnica, volvió a incomodar a Quiroz, quien sistemáticamente se había opuesto a conformar un espacio de negociación de esa naturaleza. A cambio, el titular de Hacienda dijo que prefería una metodología de intercambio de propuestas por escrito.

    Insistencia

    No obstante, este martes, luego de que el Senado rechazara los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, Paulina Núñez insistió con su planteamiento.

    “Para constituir una mesa técnica, en realidad política, convengamos que lo mínimo que se requiere es que el gobierno también esté en la mesa, de eso estamos muy conscientes”, dijo la parlamentaria de RN.

    Agregó que una vez aprobado el texto en general comenzaba la discusión en particular, “medida por medida, artículo por artículo”.

    “Sin perjuicio del trabajo se va a dar en las comisiones que ya sabemos están convocadas para tal efecto, Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda, queremos tener una discusión distinta, que al menos tengamos un marco de entendimiento, que sepamos cuáles son las líneas rojas y dónde podemos ir acercando posiciones”, añadió, junto con expresar que esperaba contar “con la voluntad de todos los sectores y, evidentemente, del Ejecutivo también”.

    La jugada de la presidenta del Senado desajustaba nuevamente los planes de Quiroz, que prefería reducir el margen de cambios del proyecto, manteniendo el respaldo de 26 senadores y sumando entre uno a cuatro votos más de la oposición, en cada uno de sus artículos.

    Pese a ello, hasta el cierre de esta edición, Núñez seguía convencida de impulsar esta mesa de negociación, por lo que en horas de la tarde convocaría a un grupo de senadores del oficialismo y la oposición para sentarse a conversar algunas indicaciones que podrían ser presentadas para corregir la iniciativa gubernamental.

    Aunque todavía no estaba resuelto quienes podrían asistir de parte de los senadores de oposición (algunos regresaron a sus regiones y otros tenían compromisos previos), los participantes llevarán la misma propuesta que por escrito que le hicieron llegar a Quiroz y al ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), el miércoles pasado.

    Hoy el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) en Desde La Redacción de La Tercera, quien no podrá asistir al encuentro de esta tarde, ratificó su apoyo a la conformación de una mesa impulsada por Núñez. “Esperemos que el gobierno y finalmente el ministro Quiroz, que es quien tiene la manija para aprobar o desaprobar, lo que esa mesa proponga, se allane a conversar con quien piensa distinto, y no siga obtuso y obsesionado en una propuesta que no tiene prestigio técnico ni social”.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaMegaproyectoPaulina NúñezJorge Quiroz

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