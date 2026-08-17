130 diputados y 35 distritos: Libertad y Desarrollo pone sobre la mesa primera propuesta de reforma electoral

Aunque la discusión por las reformas políticas y electorales al interior del Congreso Nacional avanza de manera subterránea -principalmente porque la gran preocupación del oficialismo ha sido la megarreforma económica del gobierno y ahora la agenda de seguridad-, ya existe un primer insumo concreto para nutrir ese debate.

Se trata de una propuesta del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), ligado al oficialismo.

En lo medular, el think tank plantea la reducción de escaños en la Cámara de Diputados de los actuales 155 a 130, y aumentar la cantidad de distritos electorales, de los 28 que hoy existen, a 35 nuevas zonas.

Este insumo refuerza las conversaciones que se dan entre las fuerzas de derecha -la idea de reducir parlamentarios incomoda a la oposición- para presentar en el mediano plazo una reforma que modifique el sistema electoral, que precisamente baje el número de diputados y amplíe los territorios electorales.

Dos a seis diputados

En sintonía con ese objetivo, LyD propone fijar un piso de dos y un techo de seis escaños por distrito, “lo que eleva los umbrales de acceso al escaño y mejora la proporcionalidad territorial”, de acuerdo al centro de estudios.

Lo novedoso es que sugieren no solo distritos con un número par de escaños (una antigua aspiración del sector), ya que también habría zonas con tres o cinco legisladores, además de lugares en que solo se elijan seis, cuatro y dos representantes.

“La construcción de este modelo se sustenta en criterios técnicos de proporcionalidad poblacional. En particular, se utiliza la cuota proporcional, que corresponde a la fracción de escaños que le correspondería a cada distrito según su peso en la población total, y se calcula dividiendo la población del distrito por el número de habitantes por escaño”, explican desde LyD.

“La combinación de reducción de escaños con división distrital permite disminuir la fragmentación y mejorar la representatividad”, señalan en su propuesta.

Más adelante, explican que “las consecuencias de la fragmentación se manifiestan en el funcionamiento del Congreso, donde la multiplicidad de actores con representación dificulta la construcción de acuerdos y la formación de mayorías legislativas estables”.

El fenómeno de los diputados electos con menos del 5% en las elecciones parlamentarias de 2017, 2021 y 2025, afirma LyD, “revela cómo un sistema con distritos grandes permite que actores con bajo desempeño electoral obtengan escaños, debilitando el vínculo entre representante y representado”.

La redistribución de distritos

Para aumentar la cantidad de distritos, LyD plantea subdividir siete distritos.

Por ejemplo, sugiere separar el actual distrito 6 en dos zonas: una, desde Quilpué a La Calera, y la otra con todas aquellas comunas de zonas rurales e interiores de la región de Valparaíso, como San Felipe, Llayllay y Los Andes, entre otras.

Otro distrito que se propone dividir es el norponiente de Santiago (distrito 8), dejando a las comunas de Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil en uno solo territorio, mientras que Maipú, Estación Central y Cerrillos quedarían en otro.

El norte de la capital es otra zona en la misma situación: ahí un distrito sería Recoleta, Conchalí, Independencia y Huechuraba, y otro aparte, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado.

El distrito 10, que corresponde al corazón de la Región Metropolitana, también quedaría dividido en dos. La comuna de Santiago con Providencia serían una sola zona, mientras que Ñuñoa, La Granja, Macul y San Joaquín formarían otra.

A su vez, en el sector sur cordillerano de Santiago (distrito 12), hoy el más grande del país, el centro de estudios señala que una zona podría ser La Florida y La Pintana, y otra podría estar integrada por Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

El último distrito de la Región Metropolitana que se sugiere fraccionar es el 14. Por un lado, quedarían las comunas de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, separadas de las provincias de Melipilla y Talagante.

En tanto, el distrito 20, correspondiente al Gran Concepción, es la última zona de representación que LyD plantea dividir. Un nuevo territorio electoral lo conformarían las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, y Coronel. Y el otro sería Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Tomé, Penco, Hualqui, Santa Juana y Florida.

La discusión política

La última novedad en torno a la discusión de las reformas políticas fue la creación de la comisión mixta, integrada por diputados y senadores, que se encargará de resolver la única divergencia suscitada entre ambas cámaras en torno al proyecto que presentó el gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2025. Esta propuesta buscaba restringir la constitución y el financiamiento de partidos, elevar requisitos para candidaturas independientes y fortalecer a los comités parlamentarios.

La iniciativa gubernamental, justificó el exmandatario en la cuenta pública que rindió ese año, era “complementaria” a la reforma política y electoral presentada en 2024 por un grupo transversal de senadores.

Esta última moción parlamentaria, sin embargo, “duerme” en la sala de la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado.

Aunque algunos legisladores pedían que ambos proyectos corrieran en línea paralela, es prácticamente un hecho que la reforma gubernamental será despachada antes que la iniciativa de los senadores, que fija un umbral para los partidos y establece la cesación del cargo a quienes renuncien a sus colectividades.

De hecho, la mixta solo deberá desatar una disposición referida a la “Constitución de los Partidos Políticos”, que decía que sus principios debían “expresar la condena a los sistemas totalitarios y a propugnar, incitar o usar la violencia como método de acción política. Asimismo, deberá condenar los actos de corrupción y afirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.