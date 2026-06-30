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    Domínguez lo reconoce en pleno Mundial: Conmebol evalúa trasladar la Copa América de forma permanente a Estados Unidos

    El presidente del organismo sudamericano no descarta que el certamen continental se desarrolle en Norteamérica por un período prolongado.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Domínguez lo reconoce en pleno Mundial: Conmebol evalúa trasladar la Copa América de forma permanente a Estados Unidos. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    Estados Unidos se puede quedar con la Copa América. Alejandro Domínguez confirmó que la Conmebol analiza la posibilidad de que el certamen continental se dispute de manera permanente en el país norteamericano, que ya albergará la edición de 2028.

    Durante su estadía en el Mundial, el presidente del organismo sudamericano fue consultado sobre esa opción y reconoció que es un escenario que está siendo evaluado. “Eso lo vamos a ver”, respondió a radio ADN.

    Las declaraciones llegan después de que Estados Unidos organizara la Copa América 2024 y anteriormente la edición Centenario, de 2016, certámenes que contaron con un importante impacto comercial. Con la confirmación de que volverá a ser sede en 2028, comenzó a instalarse la posibilidad de que el campeonato deje de rotar entre los países sudamericanos. Por ahora, Domínguez evitó entregar una definición sobre el futuro del torneo, aunque reconoció que el debate existe dentro de la Conmebol.

    Domínguez. @conmebol

    El directivo también abordó el desarrollo del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el primero con 48 selecciones participantes. Para Domínguez, el aumento de equipos ha resultado positivo y representa un argumento para que la FIFA continúe ampliando el número de clasificados en futuras ediciones.

    “Es un éxito tener un Mundial con 48 selecciones. Eso me hace ratificar que un Mundial con 62 equipos va a ser aún mejor”, afirmó.

    La Conmebol ha impulsado en los últimos años la posibilidad de incrementar la presencia de selecciones en la Copa del Mundo. Actualmente, la confederación cuenta con seis cupos directos y uno para el repechaje, cifra que aumentó respecto del formato anterior de 32 equipos.

    En paralelo, la Copa América continúa consolidando su vínculo con el mercado norteamericano. La edición de 2024, donde Argentina logró el bicampeonato, marcó el regreso del torneo a Estados Unidos ocho años después de la Copa América Centenario. La posibilidad de establecer ahí de manera permanente el principal torneo de selecciones de la Conmebol es parte de la discusión en Luque.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalConmebolCopa AméricaEstados UnidosAlejandro Domínguez

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