Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

Aunque inclasificable en su lenguaje creativo, Shogun ha sido desde hace cerca de 30 años el principal vehículo artístico del prolífico músico y productor Cristián Heyne, con diversos colaboradores, álbumes y capítulos.

De hecho, ese 1996, en pleno auge de la música nacional, lo tiene con su debut Disconegro, cuando presentó el proyecto tras haber salido del trío Christianes.

Tres décadas después de ese hito, Shogun -y el mismo Heyne- no se rinden. El artista se alista para lanzar su octavo álbum de estudio, Perro, esta vez en formato vinilo.

Disponible en plataformas desde febrero de este año, el álbum tendrá un hito de lanzamiento con la publicación del registro en formato físico bajo el sello Kali Yuga Distro.

Heyne, un artista no muy adepto a las publicaciones de este estilo, indica que hay algunas razones que lo convencieron de tomar una decisión distinta sobre su nueva creación, según comenta en un comunicado.

“Por un lado, había interés de harta gente de publicar el vinilo, porque supongo que el vinilo se transformó en una especie de formato de moda. Además, este disco no me parecía que tuviera una estética que se complicara con este formato, el cual a veces modifica el sonido, que quita cosas que a veces son importantes para mí en términos estéticos. Entonces, no sentía que se fuera a modificar tanto con el paso al vinilo”, asegura en el texto.

Perro congrega a invitados estelares como Koko Stambuk, Gepe y Cer, vocalista de Marineros, a lo largo de un registro donde la canción es protagonista, aunque sin renunciar a la vocación experimental de Shogun.

“Hace años aprendí que no había mucha diferencia entre un registro hecho con pocos o con muchos recursos. De hecho, las primeras cosas que grabé las publiqué yendo un poco como en contra de lo que había que hacer en esa época. Sigo pensando que la esencia está en el registro de momentos que funcionan emotivamente”, explica Heyne con respecto a la metodología de trabajo empleada en la grabación y edición del álbum.

“Y yo creo que por ahí va, no tengo muchos filtros. Entonces, claro, las guitarras a veces estaban grabadas con el micrófono en el computador y quedaban así nomás. Y después tampoco tenía mucha intención de limpiarlas, grababa otra encima”, enfatiza.

¿Es Perro un disco más pop? Heyne responde que, más que otra cosa, las canciones del disco requerían una letra. Y esto permitía configurarlas como composiciones más reconocibles. “Con el tipo de música que hago hay cosas instrumentales y otras que no son instrumentales. Al ser canciones que tenían esta condición, que sentía que necesitaban una letra y que pertenecían a este grupo de canciones o de piezas que estaba haciendo para un disco, me daba el tiempo de buscarles un texto”, explica.

Una canción que llegó por correo: Cristián Heyne muestra lo nuevo de Shogun

Reacio a las acciones de difusión y la celebración de conciertos, Heyne sin embargo ha preparado un hito que funciona de algún modo como lanzamiento oficial de Perro.

Este sábado 4 de julio, a partir de las 20:00 horas, en Disquería KYD se presentará la edición en vinilo del álbum, gatefold y limitada a 200 copias numeradas. Esta actividad consistirá en una audición colectiva del disco y firma de ejemplares a cargo del histórico músico y productor.