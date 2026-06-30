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    Nacional

    Combaten incendio en edificio del Ejército perteneciente al regimiento Arauco de Osorno

    Al menos ocho compañías de bomberos de la región se encuentran colaborando en el control del siniestro.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Transporte Informa de Los Lagos

    Un voraz incendio afecta desde la tarde de este martes al edificio del Ejército correspondiente al regimiento Arauco de Osorno, en la región de Los Lagos.

    Según la información conocida, la emergencia se inició alrededor de las 11:50 de la mañana.

    La delegación presidencial provincial de Osorno informó que al menos ocho compañías de bomberos estarían combatiendo la expansión de las llamas.

    Delegación presidencial provincial de Osorno

    “Quiero expresar mi más sincero reconocimiento a cada voluntario y voluntaria, así como agradecer el trabajo coordinado de Carabineros de Chile y de todos los equipos de emergencia desplegados en el lugar“, señaló al respecto el delegado presidencial provincial Alejandro Rehbein.

    Además de la acción por parte de los voluntarios de bomberos, también se han llevado camiones aljibe por parte de los municipios de Osorno y San Pablo, además de la empresa Colún.

    Desde la delegación provincial de Osorno informaron que hasta las cuatro de la tarde no habían personas lesionadas por la emergencia.

    Debido a la emergencia se mantuvo suspendido el tránsito vehicular en calle O’Higgins, entre avenida Manuel Rodríguez y Casanova; además de Diego Barros Arana, entre Manuel A. Matta y O’Higgins.

    Más sobre:IncendioOsornoEjércitoRegimiento Arauco

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