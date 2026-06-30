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    Culto

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    La banda ya despachó todos los boletos para la cita que dará en noviembre en el Movistar Arena, donde festejará los 30 años de una de sus obras cumbre. ¿Habrá nueva fecha?

    Por 
    Equipo de Culto
    Los Tres Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Con una inesperada presentación en el Metro de Santiago la semana pasada, Los Tres anunciaron un espectáculo a gran escala para el 14 de noviembre en el Movistar Arena, celebrando tres décadas de un hito: el MTV Unplugged que grabaron en Miami y que los hizo ingresar con letras mayúsculas al cancionero popular chileno.

    En solo días, la banda agotó todas las entradas para el concierto con el que celebrará el espectáculo televisivo que también se convirtió en álbum. “La respuesta del público confirmó el carácter histórico de un espectáculo que reunirá nuevamente en vivo el repertorio del álbum que marcó un antes y un después en la música chilena”, dice un comunicado de los organizadores.

    Los Tres Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Registrado el 14 de septiembre de 1995 en Miami, el álbum llevó la identidad musical chilena a nuevas audiencias al fusionar rock, cueca, bolero, jazz y música de raíz en un formato que terminó por convertirse en un clásico generacional y consolidó la proyección internacional de la banda.

    “El regreso de este repertorio al escenario representa mucho más que un concierto: será la celebración de un disco que sigue emocionando a distintas generaciones y que mantiene intacta su relevancia cultural”, relata el mismo texto.

    Con el Movistar Arena completamente agotado, Los Tres se preparan para protagonizar una de las noches más importantes de la temporada musical 2026, reafirmando que, tres décadas después, el Unplugged sigue siendo una obra imprescindible.

    ¿Habrá una segunda fecha? La posibilidad queda flotando en el aire.

    Más sobre:Los TresMTV UnpluggedMovistar ArenaMúsicaMúsica culto

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