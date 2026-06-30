SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    ¿El hipotiroidismo hace subir de peso? ¿Hay que dejar el gluten obligatoriamente? Una endocrinóloga explica los síntomas y desmiente los mitos más comunes sobre esta enfermedad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo Tendencias / La Tercera

    Aunque la glándula tiroides es pequeña, cumple un rol fundamental en la salud y el organismo. Está ubicada en la parte anterior del cuello y regula distintos procesos del cuerpo, como el metabolismo y el funcionamiento de distintos órganos y sistemas.

    Para la Dra. Claudia Munizaga, endocrinóloga del Hospital Clínico San Borja Arriarán, la tiroides es como una especie de “batería” del cuerpo: controla la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, gasto de energía, tránsito intestinal, crecimiento y desarrollo y hasta el estado de ánimo.

    Pero cuando deja de producir suficientes hormonas, es cuando aparece el hipotiroidismo. Esto provoca que todos estos procesos empiecen a funcionar de forma más lenta y provocar distintos síntomas.

    Sin embargo, alrededor de esta enfermedad también circulan muchos mitos, especialmente los que se relacionan con el peso, la alimentación y el cáncer.

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo Tendencias / La Tercera

    Síntomas del hipotiroidismo

    La Dra. Munizaga, en conversación con La Tercera, explica que los síntomas del hipotiroidismo suelen ser poco específicos y fáciles de confundir con otras afecciones o situaciones de la vida cotidiana.

    Sin embargo, entre los más frecuentes, están:

    • Cansancio persistente.
    • Desánimo.
    • Intolerancia al frío.
    • Alteraciones del tránsito intestinal.
    • Disminución de la frecuencia cardíaca.
    • Presencia de edema o hinchazón.

    “Muchas personas atribuyen estos síntomas al estrés, a la falta de descanso, a las exigencias laborales o simplemente al envejecimiento”, dice la especialista. Es por esto que muchas personas pueden pasar largos períodos sin consultar con un médico.

    Además, en etapas iniciales o en formas más leves de la enfermedad, los síntomas pueden ser discretos o incluso inexistentes.

    “Lo importante es no atribuir automáticamente cualquier cuadro de cansancio o baja energía a la tiroides, sino realizar una evaluación médica completa que considere tanto la historia clínica como los exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico adecuado”.

    En esta línea, la especialista comparte cuáles son los mitos más comunes sobre la enfermedad y qué dice realmente la evidencia sobre ello.

    1. “El hipotiroidismo es la principal causa del aumento de peso”

    Según la endocrinóloga, esta es una de las creencias más extendidas, pero no refleja lo que ocurre en la mayoría de los casos.

    “Si bien las hormonas tiroideas influyen en el metabolismo, en los casos severos el aumento de peso suele relacionarse principalmente con retención de líquidos y no necesariamente con acumulación de grasa corporal. Por lo tanto, no podemos atribuir automáticamente el sobrepeso a un problema tiroideo”, afirma.

    2. “Hay que eliminar el gluten o dejar de comer brócoli”

    Las redes sociales suelen estar llenas de recomendaciones alimentarias para personas con hipotiroidismo, pero la Dra. Munizaga aclara que estas restricciones no suelen contar con respaldo científico.

    “Es frecuente encontrar recomendaciones sobre eliminar el gluten o evitar alimentos como el brócoli y otras verduras crucíferas. Sin embargo, en Chile no existe evidencia que justifique estas restricciones como medida para prevenir o tratar el hipotiroidismo”, explica.

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo Tendencias / La Tercera

    3. “Un examen alterado significa que tengo hipotiroidismo”

    La especialista enfatiza que una alteración en los exámenes, por sí sola, no basta para confirmar el diagnóstico.

    En Chile, se estima que más del 2% tiene hipotiroidismo franco y que cerca del 20% podría tener hipotiroidismo subclínico. Este último, suele diagnosticarse con exámenes que muestran un aumento de la TSH pero con hormonas tiroideas dentro de rangos normales.

    En esta línea, la doctora enfatiza en que “es importante entender que una alteración aislada en los exámenes no siempre significa enfermedad. Factores como el estrés, la falta de sueño, algunos medicamentos o determinados suplementos pueden modificar temporalmente los resultados”.

    “El diagnóstico debe considerar siempre la evaluación clínica completa y no únicamente un valor de laboratorio. Dependiendo de cada caso, será el especialista quien determine si corresponde iniciar tratamiento o realizar un seguimiento periódico”.

    4. “Los nódulos en la tiroides casi siempre son cáncer”

    Otro de los temores frecuentes es que encontrar un nódulo tiroideo implique un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, la endocrinóloga llama a mantener la calma.

    “Los nódulos tiroideos son un hallazgo muy frecuente en la población y alrededor del 90% son benignos”, asegura.

    Incluso, añade que “en algunos casos de cáncer de tiroides de pequeño tamaño, hoy existen estrategias de vigilancia activa que permiten evitar tratamientos más invasivos de manera inmediata”.

    Por eso, concluye en que lo fundamental es realizar una evaluación médica adecuada y evitar alarmarse ante hallazgos que, en la mayoría de los casos, no corresponden a una enfermedad maligna.

    Lee también:

    Más sobre:SaludHipotiroidismoTiroidesGlándula tiroidesSíntomas hipotiroidismohormonas tiroideasalimentación y tiroidestratamiento del hipotiroidismodiagnóstico tiroideocáncer de tiroidesdietas y tiroidesretención de líquidos y tiroidesdiagnóstico de hipotiroidismoTSH elevadanódulos tiroideosaumento de peso y tiroideshipotiroidismo subclínicoendocrinologíaTSHmitos sobre la tiroidessíntomas de hipotiroidismovigilancia activa tiroidespeso y tiroidessíntomas del hipotiroidismomitos sobre el hipotiroidismoNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania

    Jornada clave: Bachelet expondrá este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU con foco en reforma al organismo

    Lo más leído

    1.
    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    2.
    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    3.
    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    4.
    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    5.
    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    6.
    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Jornada clave: Bachelet expondrá este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU con foco en reforma al organismo

    Acusación a Grau llega al Senado en desventaja con un tercio de la derecha en duda

    Gremios empresariales concuerdan en necesidad de aprobar megarreforma, pero difieren en si debe ser por consenso amplio
    Negocios

    Gremios empresariales concuerdan en necesidad de aprobar megarreforma, pero difieren en si debe ser por consenso amplio

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo
    Tendencias

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial
    El Deportivo

    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial

    Con un encendido Maximiliano Romero: Colo Colo golea a Unión Española y sigue con canasta perfecta en la Copa Chile

    Presidente de Paraguay decreta feriado tras triunfo sobre Alemania y arquero de la Albirroja realiza emotiva dedicatoria

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles
    Tecnología

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania
    Cultura y entretención

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos

    Zelenski reivindica un nuevo ataque de largo alcance contra un centros de comunicaciones por satélite en Moscú

    Trump insiste en la celebración de una reunión con Irán este martes en Qatar pese a la negativa de Teherán

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento