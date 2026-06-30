Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

Aunque la glándula tiroides es pequeña, cumple un rol fundamental en la salud y el organismo. Está ubicada en la parte anterior del cuello y regula distintos procesos del cuerpo, como el metabolismo y el funcionamiento de distintos órganos y sistemas.

Para la Dra. Claudia Munizaga, endocrinóloga del Hospital Clínico San Borja Arriarán, la tiroides es como una especie de “batería” del cuerpo : controla la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, gasto de energía, tránsito intestinal, crecimiento y desarrollo y hasta el estado de ánimo.

Pero cuando deja de producir suficientes hormonas, es cuando aparece el hipotiroidismo. Esto provoca que todos estos procesos empiecen a funcionar de forma más lenta y provocar distintos síntomas.

Sin embargo, alrededor de esta enfermedad también circulan muchos mitos , especialmente los que se relacionan con el peso, la alimentación y el cáncer.

Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo Tendencias / La Tercera

Síntomas del hipotiroidismo

La Dra. Munizaga, en conversación con La Tercera, explica que los síntomas del hipotiroidismo suelen ser poco específicos y fáciles de confundir con otras afecciones o situaciones de la vida cotidiana.

Sin embargo, entre los más frecuentes, están:

Cansancio persistente.

Desánimo.

Intolerancia al frío.

Alteraciones del tránsito intestinal.

Disminución de la frecuencia cardíaca.

Presencia de edema o hinchazón.

“Muchas personas atribuyen estos síntomas al estrés, a la falta de descanso, a las exigencias laborales o simplemente al envejecimiento”, dice la especialista. Es por esto que muchas personas pueden pasar largos períodos sin consultar con un médico.

Además, en etapas iniciales o en formas más leves de la enfermedad, los síntomas pueden ser discretos o incluso inexistentes.

“Lo importante es no atribuir automáticamente cualquier cuadro de cansancio o baja energía a la tiroides, sino realizar una evaluación médica completa que considere tanto la historia clínica como los exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico adecuado”.

En esta línea, la especialista comparte cuáles son los mitos más comunes sobre la enfermedad y qué dice realmente la evidencia sobre ello.

1. “El hipotiroidismo es la principal causa del aumento de peso”

Según la endocrinóloga, esta es una de las creencias más extendidas, pero no refleja lo que ocurre en la mayoría de los casos.

“Si bien las hormonas tiroideas influyen en el metabolismo, en los casos severos el aumento de peso suele relacionarse principalmente con retención de líquidos y no necesariamente con acumulación de grasa corporal . Por lo tanto, no podemos atribuir automáticamente el sobrepeso a un problema tiroideo”, afirma.

2. “Hay que eliminar el gluten o dejar de comer brócoli”

Las redes sociales suelen estar llenas de recomendaciones alimentarias para personas con hipotiroidismo, pero la Dra. Munizaga aclara que estas restricciones no suelen contar con respaldo científico.

“Es frecuente encontrar recomendaciones sobre eliminar el gluten o evitar alimentos como el brócoli y otras verduras crucíferas. Sin embargo, en Chile no existe evidencia que justifique estas restricciones como medida para prevenir o tratar el hipotiroidismo” , explica.

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3. “Un examen alterado significa que tengo hipotiroidismo”

La especialista enfatiza que una alteración en los exámenes, por sí sola, no basta para confirmar el diagnóstico .

En Chile, se estima que más del 2% tiene hipotiroidismo franco y que cerca del 20% podría tener hipotiroidismo subclínico. Este último, suele diagnosticarse con exámenes que muestran un aumento de la TSH pero con hormonas tiroideas dentro de rangos normales.

En esta línea, la doctora enfatiza en que “es importante entender que una alteración aislada en los exámenes no siempre significa enfermedad. Factores como el estrés, la falta de sueño, algunos medicamentos o determinados suplementos pueden modificar temporalmente los resultados”.

“El diagnóstico debe considerar siempre la evaluación clínica completa y no únicamente un valor de laboratorio . Dependiendo de cada caso, será el especialista quien determine si corresponde iniciar tratamiento o realizar un seguimiento periódico”.

4. “Los nódulos en la tiroides casi siempre son cáncer”

Otro de los temores frecuentes es que encontrar un nódulo tiroideo implique un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, la endocrinóloga llama a mantener la calma.

“Los nódulos tiroideos son un hallazgo muy frecuente en la población y alrededor del 90% son benignos” , asegura.

Incluso, añade que “en algunos casos de cáncer de tiroides de pequeño tamaño, hoy existen estrategias de vigilancia activa que permiten evitar tratamientos más invasivos de manera inmediata”.

Por eso, concluye en que lo fundamental es realizar una evaluación médica adecuada y evitar alarmarse ante hallazgos que, en la mayoría de los casos, no corresponden a una enfermedad maligna.