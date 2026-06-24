8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio. Foto: Pexels

Los conservantes presentes en miles de alimentos procesados podrían estar asociados a un mayor riesgo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, según una nueva investigación publicada en el European Heart Journal.

El estudio fue liderado por la investigadora Mathilde Touvier y Anaïs Hasenböhler, del Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica (INSERM) y de las universidades Sorbonne Paris Nord y Paris Cité.

Los investigadores utilizaron datos del proyecto NutriNet-Santé, un seguimiento a largo plazo en el que participaron 112.395 voluntarios.

Cada seis meses, los participantes registraban todo lo que comían y bebían durante tres días , lo que permitió a los científicos identificar con precisión los aditivos presentes en su alimentación.

Posteriormente, se realizó un seguimiento promedio de entre siete y ocho años para determinar cuántas personas desarrollaban hipertensión o enfermedades cardiovasculares , como infartos, accidentes cerebrovasculares, entre otros.

8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio. Foto: referencial.

¿Cuáles fueron los resultados?

Los resultados mostraron que quienes consumían mayores cantidades de conservantes no antioxidantes tenían un 29% más de riesgo de desarrollar hipertensión arterial en comparación con quienes ingerían menos.

Además, presentaban un 16% más de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

En el caso de los conservantes antioxidantes, las personas con una mayor exposición registraron un aumento del 22% en el riesgo de hipertensión .

Según los autores, prácticamente toda la población estudiada estuvo expuesta a estos compuestos: durante los dos primeros años de seguimiento, el 99,5% de los participantes había consumido al menos un conservante alimentario.

8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

Los 8 aditivos vinculados a la hipertensión

El equipo examinó de forma individual los 17 conservantes más consumidos y encontró que ocho de ellos estaban específicamente asociados con un mayor riesgo de presión arterial alta :

Sorbato de potasio (E202)

Metabisulfito de potasio (E224)

Nitrito de sodio (E250)

Ácido ascórbico (E300)

Ascorbato de sodio (E301)

Eritorbato de sodio (E316)

Ácido cítrico (E330)

Extractos de romero (E392)

Además, el ácido ascórbico (E300) también se relacionó con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Un llamado a revisar los aditivos

Los autores reconocen que se trata de un estudio observacional, por lo que no demuestra una relación causal directa .

Sin embargo, destacan que los resultados se basan en datos alimentarios detallados y que se controlaron otros factores que influyen en la salud cardiovascular.

Touvier explicó que investigaciones experimentales previas sugieren que algunos conservantes podrían favorecer el estrés oxidativo o alterar el funcionamiento del páncreas, mecanismos que podrían ayudar a explicar los hallazgos.

A la luz de estos resultados, los investigadores plantean la necesidad de que organismos reguladores como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reevalúen los riesgos y beneficios de estos aditivos.