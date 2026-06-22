¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista

Un creciente número de investigaciones ha encontrado asociaciones entre el consumo de alimentos fermentados y beneficios para la salud.

De acuerdo a un estudio desarrollado por científicos de la Universidad de Stanford, el cual fue publicado en la revista Cell en 2021, una dieta rica en estos puede disminuir los marcadores de inflamación y aumentar la diversidad de la microbiota intestinal, lo que se relaciona con un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Otros trabajos, como uno publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition en 2023, sugieren que también pueden ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre, además del colesterol.

La gastroenteróloga del Programa de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Clínica Universidad de los Andes, la Dra. Paulina Núñez, afirma a La Tercera: “Sí podemos decir que los alimentos fermentados pueden contribuir a una mejor salud intestinal, aunque no son una solución única ni mágica” .

“La evidencia científica más reciente muestra que su consumo regular puede aumentar la diversidad de la microbiota intestinal, es decir, la variedad de microorganismos que habitan nuestro intestino. Una microbiota más diversa se ha asociado con una mejor salud metabólica, inmunológica y digestiva”.

“Además, algunos estudios han demostrado que una dieta rica en alimentos fermentados puede disminuir ciertos marcadores de inflamación sistémica. Esto es relevante en enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares que tienden a presentarse en pacientes con una inflamación leve sistemática”.

Los alimentos fermentados deben entenderse como parte de una alimentación saludable que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y actividad física regular, enfatiza la experta.

Por lo tanto, “no reemplazan una dieta equilibrada ni los tratamientos médicos cuando estos son necesarios” .

Sin embargo, incluirlos en la dieta sí puede entregar múltiples beneficios para el organismo.

¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista. Foto: referencial.

Qué son los alimentos fermentados y cómo pueden aportar a la salud intestinal

Los alimentos fermentados son aquellos “elaborados mediante el crecimiento microbiano controlado y la transformación enzimática de sus componentes” , según describió un panel de científicos en un artículo publicado en Nature en 2021.

Dicha definición distingue los alimentos fermentados —que son transformados deliberadamente por microbios mediante un proceso controlado— de los alimentos en mal estado, que son alterados involuntariamente por los microbios.

Muchos alimentos fermentados —como el kimchi, el chucrut, el kéfir, el yogur natural, la kombucha y los pepinillos, por ejemplo— suelen tener probióticos .

Un artículo de la Clínica Universidad de Navarra (España) detalla una tabla con alimentos ricos en estos últimos.

Núñez explica que los probióticos son “microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios para la salud” .

“Durante la fermentación, bacterias, levaduras u otros microorganismos utilizan los azúcares naturales presentes en los alimentos y producen compuestos que ayudan a conservarlos y transformarlos”.

“Los probióticos pueden ayudar a mantener el equilibrio de las bacterias intestinales, favorecer la digestión, reforzar la barrera intestinal y modular la respuesta inmune. También pueden dificultar el crecimiento de microorganismos potencialmente dañinos”, agrega la gastroenteróloga de la Clínica Universidad de Los Andes.

¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista. Foto: referencial.

No todos los alimentos fermentados tienen microorganismos vivos . Por ejemplo, en el caso del chocolate y el café de origen único, estos mueren durante el proceso de tostado de los granos.

Pese a lo anterior, pueden seguir conservando propiedades beneficiosas bajo un consumo controlado, ya que contienen polifenoles, según detallan investigaciones publicadas en Elsevier y Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

“Los polifenoles son compuestos naturales presentes en alimentos de origen vegetal como los que mencionas. Aunque no son probióticos, también pueden favorecer la salud intestinal”, comenta Núñez.

“Gran parte de los polifenoles llegan al colon, donde son transformadas por las bacterias intestinales. En este proceso, pueden estimular el crecimiento de microorganismos beneficiosos y limitar el desarrollo de algunas bacterias potencialmente perjudiciales. Por ello, se consideran una especie de ‘alimento’ para una microbiota saludable”.

“Además, los polifenoles poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias”.

¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista. Foto: referencial.

Qué se debe considerar sobre el consumo de alimentos fermentados

Incluir alimentos fermentados en la dieta puede entregar múltiples beneficios para la salud intestinal. Sin embargo, algunos de estos —como el chucrut, el kimchi y los pepinillos— pueden tener un contenido alto de sodio , debido a su proceso de elaboración.

“Por esta razón, las personas con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal deben evitar su uso ”, afirma Núñez.

La gastroenteróloga sugiere: “Si el objetivo principal es incorporar probióticos, alternativas como el yogur natural o el kéfir suelen aportar microorganismos beneficiosos con menor contenido de sodio” .

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud y alimentación, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.