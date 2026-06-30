Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture

Enaex S.A., filial del Grupo Sigdo Koppers, y N.A.N. GreenMet, empresa india, anunciaron la firma de un joint venture para el desarrollo de una empresa de explosivos, del rubro de la minería, en India.

Según explicó la firma, la empresa nace tras un proceso que comenzó en 2025.

“Permitirá potenciar la estrategia de internacionalización de la compañía chilena y acceder al mercado en dicho país. Por su parte, para N.A.N. GreenMet, la alianza representa un nuevo paso en su estrategia de desarrollar negocios industriales de escala en sectores clave para la economía india”, dijeron en un comunicado.

De acuerdo con lo que resaltó la filial del Grupo Sigdo Koppers, N.A.N. GreenMet es una de las empresas más relevantes de la industria en India en cuanto a energías limpias, con foco en el desarrollo de plataformas industriales en sectores estratégicos para la transición energética y la manufactura avanzada.

“N.A.N. GreenMet está apoyando la transición de la India hacia un ecosistema de energía limpia resiliente y autosuficiente, gracias a su profundo conocimiento del ecosistema de la India, del contexto normativo y su capacidad de ejecución”, agregó.

Por su parte, Enaex resaltó que su aporte en la operación es aportar con la tecnología, el saber técnico, estándares operacionales y de seguridad, “así como su experiencia desarrollada a lo largo de más de un siglo en la industria”.

“También participará activamente en la implementación del modelo operativo del joint venture y en la gestión técnica y comercial del negocio”, agregó.

Sobre el rol de la empresa, la nueva firma en conjunto estará enfocada “principalmente en el desarrollo de emulsiones, detonadores y soluciones avanzadas para voladuras, en los que Enaex es referente global, centrándose en sectores industriales de alto crecimiento, entre los que se incluyen el desarrollo de infraestructuras, la explotación de canteras, el mineral de hierro y los metales ferrosos y no ferrosos”.

Tras la firma del acuerdo, el presidente del directorio de Enaex, Juan Eduardo Errázuriz, dijo que “este hito consolida nuestra presencia y liderazgo en las regiones mineras más relevantes del mundo y refuerza una estrategia que combina crecimiento, innovación y sostenibilidad, de la mano de un partner de primer nivel”.

Errázuriz también comentó que “hoy un 64% de nuestros ingresos provenga de operaciones fuera de Chile da cuenta de la solidez de nuestra internacionalización y de la capacidad de la compañía para seguir generando valor en un entorno cada vez más desafiante a nivel local y global”.

Por su parte, Navin Agarwal, Fundador y Vice Chairman de N.A.N GreenMet, señaló que “este joint venture conjunto con Enaex supone un paso importante hacia el desarrollo de capacidades de voladura de precisión de primer nivel”.

A la fecha, Enaex es el prestador de servicios integrales de fragmentación de roca con presencia en Chile y Latinoamérica. “Con una trayectoria de 105 años en el mercado, cuenta con 20 plantas productoras, 114 plantas de servicios en minas, 461 camiones fábrica y presta servicios a las principales mineras a cielo abierto y subterráneas”, destacan.

La firma tiene presencia directa en Chile, Brasil, Sudáfrica, Francia, Australia, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina y México, y exporta sus productos a más de 40 países en los cinco continentes.

Por su lado, N.A.N. GreenMet es una plataforma de fabricación basada en la tecnología, fundada por Navin Agarwal, vicepresidente de Vedanta, una gigante multinacional india de minería y metales.