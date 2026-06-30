Con énfasis en coordinación regional en migración y seguridad: el estreno de Kast en su primera cumbre internacional

Cuando el avión presidencial chileno aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Paraguay y Alemania disputaban el alargue por un cupo en los octavos de final del Mundial.

Mientras el Presidente José Antonio Kast descendía de la aeronave para iniciar su visita a Paraguay y participar de su primera cumbre internacional como Jefe de Estado, el país anfitrión del Mercosur seguía pendiente de un partido que mantenía atento a todo Asunción.

El Mandatario recibió los honores protocolares de bienvenida, acompañado por una banda militar. Pero apenas concluyó la ceremonia, el alargue terminó y comenzó la definición por penales. Funcionarios paraguayos, integrantes de la delegación chilena y parte del equipo de asesores del Presidente dirigieron rápidamente su atención hacia sus celulares.

“¡Goooool!”. El grito estalló en el salón de protocolo del aeropuerto cuando Paraguay convirtió el penal que selló su clasificación a octavos de final. Kast siguió la definición acompañado por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el embajador de Chile en Paraguay, Hernán Brantes. Solo después de la algarabía por el triunfo, la comitiva emprendió rumbo a la residencia del embajador chileno, donde se realizó una recepción de bienvenida.

El traslado no fue del todo expedito. Aunque el Presidente siempre se moviliza bajo un operativo de seguridad con cápsula policial, las calles de Asunción presentaban un tráfico más intenso de lo normal debido a las celebraciones espontáneas que se multiplicaron por distintos puntos de la capital.

La euforia fue tal que el dueño de casa, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado para este martes, una decisión que terminó impactando también la agenda de la visita oficial de Kast: la sesión especial que el Mandatario chileno tenía prevista durante la tarde de este martes en el Congreso paraguayo debió ser reprogramada para este miércoles, tras la visita de Estado que sostendrá con Peña.

Como sea, el propio Kast se sumó al ambiente festivo y, a través de su cuenta de X, felicitó a Paraguay por la clasificación mundialista.

Kast llegó a Asunción acompañado de una amplia comitiva, donde predominó la representación el mundo empresarial, aunque también hubo representación política y de gobierno. Lo acompañan el canciller Francisco Pérez Mackenna; los ministros Louis de Grange (Transportes y Obras Públicas) y Jaime Campos (Agricultura); los subsecretarios Paula Estévez (RR.EE.), Karlfranz Koehler (Economía) y Luis Silva (Justicia).

La comitiva también incorporó a parlamentarios de todo el arco político. Viajaron las diputadas Catalina Del Real (Partido Republicano), Constanza Hube (UDI) y Francesca Muñoz (Partido Cristiano) y Zandra Parisi (PDG), además del diputado Jorge Díaz (DC) y el senador Manuel José Ossandón (RN). Desde la oposición se sumaron los diputados José Montalva (PPD) y Nelson Venegas (PS).

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz; la diputada UDI, Constanza Hube; Rosario Navarro de la Sofofa y el biministro Louis de Grange. msm

Así, también se sumaron los dirigentes gremiales y empresarios como las presidentas de la CPC, Susana Jiménez, y de Sofofa, Rosario Navarro, además del gerente general de Quiñenco, el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, entre otros representantes de la agricultura y la industria forestal.

El ambiente a bordo del Boeing 737 de la FACH también dio cuenta del carácter de la gira. Tras el servicio de snack, varios integrantes de la delegación dejaron sus asientos para conversar entre los pasillos del avión. Se vio al Mandatario dialogando animadamente con el ministro Campos y el subsecretario Silva. La Primera Dama, María Pía Adriasola, recorrió la cabina saludando personalmente a los pasajeros y, antes del despegue desde el Grupo 10, se tomó una selfie junto al Presidente.

El estreno en el Mercosur

Más allá del inesperado protagonismo del fútbol en su visita, la cumbre del Mercosur -organismo del cual Chile es estado asociado y donde en esta edición se traspasó la presidencia pro tempore de Paraguay a Uruguay- se trata de la primera participación de Kast en un encuentro de jefes de Estado como Presidente en ejercicio.

Como Mandatario electo, participó en Miami de la cumbre liderada por el presidente de EE.UU, Donald Trump, Shield of the Americas.

La jornada oficial comenzó con una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. Posteriormente, el Mandatario se trasladó al Centro de Convenciones de la Conmebol para participar en la apertura de la cumbre.

El plenario, sin embargo, sufrió un leve retraso en su inicio. Esta vez, por la demora en la llegada del Presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, lo que postergó el inicio de las intervenciones de los mandatarios.

En su alocución ante los jefes de Estado participantes, Kast se apartó del libreto más económico que caracteriza al Mercosur.

“Comienzo de una manera distinta a la que se acostumbra en una mesa como esta, no con cifras, ni balances arancelarios, sino con lo ocurrido hace seis días en Venezuela”, sostuvo al iniciar su discurso, aludiendo al doble terremoto que azotó al país caribeño.

En ese contexto, el Mandatario aludió a la situación venezolana como un punto de partida para su diagnóstico regional. “Nadie de nosotros preguntó por la ideología de quién estaba bajo los escombros. Esa es la Sudamérica que somos. Y cuando somos lo mejor de nosotros mismos, es cuando vamos en la colaboración y solidaridad de quien vive una catástrofe como esta”.

El eje central de su intervención estuvo en el crimen organizado, al que definió como una amenaza estructural y persistente para la región. “Pero hay un segundo terremoto: es un terremoto más lento, más silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas de las que perdieron la vida en Venezuela (...). Ese terremoto se llama crimen organizado”, advirtió.

Sobre esa base, Kast planteó la necesidad de avanzar hacia una coordinación regional más estrecha en materia de seguridad , incluyendo una agenda migratoria común.

“Planteamos una agenda migratoria regional, que ordene sin deshumanizar, migración regular segura y digna (...) y también una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia”, indicó.

Y añadió: “Esperamos que la colaboración en seguridad y en migración pase a ser uno de los ejes centrales en las próximas cumbres que nos convoquen”.

Así, el Mandatario puso el foco principalmente en estas dos áreas, en las cuales ha recibido cuestionamientos en su corto periodo en el poder. En lo primero por las críticas por falta de un plan concreto -lo que intentó enmendar con el ajuste de gabinete y la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad-, mientras que lo segundo debido a su promesa de campaña para expulsar 330 mil inmigrantes irregulares.

Además, plegándose a las palabras de respaldo de otros presidentes al mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, por la situación interna que vive su país, Kast refrendó su actuar frente a la crisis. “Lo felicito por la manera en que actuó, velando siempre por la dignidad de las personas y dejando solo el uso de la fuerza legítima del Estado para el final, con lo cual evitó muertes violentas. No pudo evitar muertes por los bloqueos, pero sí usted fue un arduo defensor de la democracia legítimamente establecida”.

Tras su intervención, sostuvo una bilateral con el jefe de Estado de Brasil . No es primera vez que se encuentran: a fines de enero pasado, cuando aún no asumía el mando, Kast asistió al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF. También se encontró con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y Rodrigo Paz.

Al cierre de esta edición, el Mandatario participaba de la fotografía oficial de los jefes de Estado y del almuerzo ofrecido por el Presidente Santiago Peña a las delegaciones asistentes.

La agenda continuará este miércoles con una visita de Estado a Paraguay -que incluirá una reunión bilateral, firma de acuerdos y una declaración conjunta- antes de partir durante la tarde rumbo a Montevideo, donde iniciará una visita oficial a Uruguay.