    Política

    Kast arriba a Miami para participar en cumbre “Shield of America” convocada por Trump

    En palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la cita tiene como fin  “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, y revisar la “interferencia extranjera en el hemisferio”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen de archivo de José Antonio Kast. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A eso de las 5:50 am -7:50 de Chile- el presidente electo José Antonio Kast llegó a Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre “Shields of America”, que se llevará a cabo el sábado y que fue convocada por Donald Trump.

    Al encuentro principal acudirán mandatarios afines al domicilio político de Trump, como Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros. En palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la cita tiene como fin “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, y revisar la “interferencia extranjera en el hemisferio”.

    Tras su llegada, Kast se trasladó al InterContinental at Doral Miami Hotel. Se espera que a eso de las 15.00 horas -hora local- se reúna con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper en el Hotel Ritz.

    Tres horas más tarde, participará de la recepción de bienvenida de la cumbre en el Doral Cultural Arts Center junto a los mandatarios latinoamericanos y algunos políticos estadounidenses.

    También se espera que durante el día sostenga encuentros con inversionistas y otros de carácter político, cuyos detalles no han trascendido aún.

    Antes de emprender rumbo a Estados Unidos, acompañado de su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y uno de sus asesores más estrechos, Cristián Valenzuela, Kast fue abordado por al prensa en el Aeropuerto de Santiago. Allí sostuvo que dio “vuelta la página” en lo que refiere a su impasse con el Presidente Gabriel Boric por las versiones cruzadas de ambos sobre cuánto sabía cada uno del asunto del cable chino.

    También abordó el proyecto aprobado en general en el Senado para conmutar penas a condenados mayores de 70 años y con enfermedades crónicas, que beneficiaría a más de 12 mil presos según el gobierno, entre ellos a criminales de lesa humanidad. “Es un cumplimiento alternativo de penas, no un indulto ni una liberación masiva de personas", defendió Kast.

