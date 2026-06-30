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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    Los Cruzados buscan mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming. Foto referencial de archivo MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    Este martes avanzan los partidos de la Copa Chile, donde Universidad Católica recibe a Everton en el marco de la segunda fecha.

    Los Cruzados se mantienen como líderes del Grupo B, que lo completan Deportes Copiapó y San Luis de Quillota.

    Cuándo juega la UC vs Everton

    El partido de Universidad Católica contra Everton es este martes 30 de junio a las 20:30 horas.

    Para este compromiso la Franja recibe a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

    Dónde ver el partido de la UC vs. Everton

    El partido de Universidad Católica contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa ChileUCUniversidad CatólicaEvertonUniversidad Católica - EvertonU Católica - EvertonCatólica - EvertonUC - EvertonDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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