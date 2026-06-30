A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes avanzan los partidos de la Copa Chile, donde Universidad Católica recibe a Everton en el marco de la segunda fecha.

Los Cruzados se mantienen como líderes del Grupo B, que lo completan Deportes Copiapó y San Luis de Quillota.

Cuándo juega la UC vs Everton

El partido de Universidad Católica contra Everton es este martes 30 de junio a las 20:30 horas.

Para este compromiso la Franja recibe a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

Dónde ver el partido de la UC vs. Everton

El partido de Universidad Católica contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.