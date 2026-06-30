Escondida y Los Pelambres reportan fuerte aumento de utilidades y mayor pago de impuestos, en medio de altos precios del cobre

Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, ubicado en la Región de Antofagasta y controlado por la compañía angloaustraliana BHP, incrementó sus ventas entre enero-marzo, llegando a US$ 4.393 millones, un aumento de 15% contra el mismo periodo de 2025. En tanto, los gastos, donde excluyen los costos financieros netos, disminuyeron 6%. Así entonces, las utilidades del periodo alcanzaron a US$ 1.821 millones, una subida de 32%.

Por su parte, los impuestos que paga BHP al Fisco crecieron 26%, llegando a US$ 1.163 millones, donde está integrado tanto el impuesto a la renta, por US$ 805 millones, como el royalty, por US$ 358 millones. El año pasado en igual lapso, la minera entregó al Fisco US$ 923 millones, de acuerdo a la información reportada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) este lunes.

Tanto las ventas de cátodos como de concentrados vieron aumentar sus números. Los ingresos que tuvo Escondida por los cátodos fueron de US$ 644 millones, versus US$480 millones de enero-marzo de 2025, lo que implica un incremento de 34%. Mientras que la venta de concentrado, mucho mayor en magnitud, ascendió a US$ 3.748 millones, con un aumento de 12%.

Escondida produjo en el trimestre 303 mil toneladas de cobre, lo que es menor en 9% a las 334 mil toneladas del mismo periodo del año pasado. Esto se debió, de acuerdo a la minera, “a una disminución esperada en la ley del mineral, parcialmente compensada por una mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas y por una mayor producción de cátodos de cobre”.

Los Pelambres

En tanto, en la Región de Coquimbo, el yacimiento Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic, también presentó resultados favorables en el primer cuarto del año.

Reportó ventas por US$ 1.121 millones, creciendo 25% frente a igual lapso de 2025. Los costos de la operación aumentaron 8%, mientras las ganancias llegaron a US$ 320 millones, un incremento de 47%.

Los impuestos a las ganancias de la compañía presentaron una subida de 91%, pasando de US$ 110 millones el primer trimestre del año pasado, a US$ 210 millones en el mismo lapso de 2026.

Si bien las ventas de cobre anotaron US$ 839 millones y aumentaron 9% este primer trimestre con respecto del primero de 2025, otros productos que despachó la minera también brillaron. Fue el caso de la plata, el molibdeno y el oro.

El primero, por ejemplo, reportó ingresos por US$ 51 millones, creciendo desde los US$ 15 millones, 240%. Las ventas de molibdeno se incrementaron en torno a US$ 100 millones trimestre contra trimestre, y llegaron a US$ 176 millones, desde US$ 77 millones. El oro aumentó 69%.

Precio del cobre

El precio promedio del cobre durante el año se ha acercado a US$ 6 la libra, principalmente por un tira y afloja entre Estados Unidos y China, como dijo en una proyección JP Morgan. La entidad prevé que el precio del metal llegue a US$ 6,71 la libra en el año.

El metal rojo, en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés), promedió entre enero-marzo US$ 5,83 la libra este año, mientras que el año pasado fue de US$ 4,24 la libra, de acuerdo a datos de Cochilco.

El estudio de JP Morgan analizó que “el piso de compras de cobre de China ha subido marcadamente en el último año, en medio de una importante atracción de importaciones por parte de EE.UU.”.

Las razones están vinculadas a que Estados Unidos ha absorbido considerables volúmenes de cobre tras un mejor arbitraje del Comex-LME, lo que tensionó el mercado afuera de la potencia. China, por tanto, se ha visto “obligada a tolerar precios significativamente más altos para satisfacer sus necesidades totales de importación”, dice el informe.