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    El cobre bajó de los US$ 6, pero no habría que preocuparse: JP Morgan lo ve más cerca de los US$ 7 a fin de año

    El banco atribuye el alza a la disputa entre EE.UU. y China por los inventarios del metal, en un escenario donde los aranceles son el factor determinante del precio en la LME.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    JPMorgan ve al cobre en US$ 14.800 la tonelada a fin de año.

    Los precios del cobre han venido retrocediendo en los últimos días. El miércoles y jueves de la semana pasada, el valor del principal producto de exportación del país quebró la barrera de los US$ 6 por primera vez desde el 5 de mayo pasado.

    Y aunque el viernes recuperó los US$ 6 en la Bolsa de Metales de Londres (BML), el precio cerró la semana con una baja de 1,79%.

    El ajuste se da en medio de un ambiente en el que el dólar ha subido con fuerza en el mundo al calor de las expectativas de alzas de tasas en Estados Unidos, encareciendo la compra del metal rojo.

    Sin embargo, las perspectivas para el precio siguen siendo optimistas. La última de las proyecciones para el metal son de JP Morgan, entidad que ve a la tonelada en dirección de los US$ 15.000 (US$ 6,80) hacia fin de año.

    En su reporte Global Research Mid-Year Outlook 2026, JPMorgan dice que el metal irá “persistentemente empujando hacia pisos y techos más altos en un camino hacia los US$15.000 la tonelada” durante el segundo semestre.

    Su proyección final, sin embargo, es de US$ 14.800 la tonelada (US$ 6,71), lo que de igual modo representa un fuerte salto de 11,38% respecto al precio con que cerró hoy en la BML.

    En el documento, el banco enmarca su análisis del metal en lo que describe como un “tira y afloja entre EE.UU. y China” que no tiene señales de resolverse en el corto plazo.

    El arbitraje que cambió el mercado

    Desde comienzos de 2025, según el informe, Estados Unidos ha estado absorbiendo volúmenes significativos de cobre a través de un “atractivo arbitraje COMEX/LME”, lo que ha “tensionado significativamente el mercado fuera de EE.UU.” y ha reducido el papel histórico de China como fijador marginal de precios.

    El resultado es que China se ha visto “obligada a tolerar precios significativamente más altos para satisfacer sus necesidades totales de importación”.

    JP Morgan grafica la situación señalando que “el piso de compras de cobre de China ha subido marcadamente en el último año en medio de una importante atracción de importaciones por parte de EE.UU.

    Aranceles: atentos al 30 de junio

    El informe identifica la revisión de los aranceles de cobre bajo la Sección 232, prevista para el 30 de junio, como el evento central para la dinámica de precios del metal.

    El presidente Donald Trump anuncia los aranceles recíprocos. JP Morgan cree que la sección 232 será clave para el precio. BRENDAN SMIALOWSKI

    El banco anticipa que la administración Trump implementará “un arancel escalonado y progresivo sobre las importaciones de cátodos de cobre refinado”, con dos objetivos: asegurar que el cobre ya importado permanezca en territorio estadounidense y mantener ese inventario como “reserva estratégica”.

    Para el precio en la LME, el banco plantea que “la escalada arancelaria lo es todo”, dado que seguiría incentivando las importaciones de cobre hacia EE.UU. antes de que los nuevos gravámenes entren en vigor o aumenten.

    Oferta y demanda

    Por el lado de la oferta, el banco describe una situación de “anemia en el suministro minero de cobre” como factor estructural de restricción.

    En la demanda, apunta al respaldo de las tendencias de electrificación vinculadas al gasto de capital en centros de datos -lo que llama la “megatendencia” del capex en infraestructura de inteligencia artificial- como soporte adicional para el metal.

    El riesgo al alza

    JP Morgan advierte que los riesgos están “sesgados hacia alcanzar un punto de estrangulamiento muy alcista impulsado por inventarios fuera de EE.UU. que menguan rápidamente”.

    En su escenario base de activos cruzados, el banco mantiene una “posición larga en cobre y aluminio”.

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