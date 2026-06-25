Precio del petróleo vuelve a niveles preguerra y cobre baja de los US$ 6 la libra

Una serie de factores se conjugaron en los últimos días para lastrar al precio del cobre. Desde perspectivas de las tasas en EEUU. hasta las dudas respecto al boom de las empresas tecnológicas terminaron dejando al metal rojo por debajo de las US$6 por libra.

A pesar de que en la jornada el precio del crudo siguió cayendo, los activos de riesgo como las acciones continuaron su senda bajista.

Así, el petróleo WTI y el Brent perdían 4,6% a US$69,8 el barril y 4,43% a US$73,4, respectivamente, mientras que el índice S&P500 cedió 0,09%, y el tecnológico Nasdaq -0,43%.

Este es el menor nivel del brent -de referencia para Chile- desde el 27 de febrero, el día previo a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, un analista de ING le dijo a The Wall Street Journal que “seguimos creyendo que la caída del precio del petróleo ha sido excesiva, ya que el mercado sigue ajustándose. Es evidente que la evolución de los precios sugiere que el mercado espera una recuperación bastante rápida de los suministros de petróleo del Golfo Pérsico”.

Según diferentes fuentes de agencias, el tránsito por el estrecho de Ormuz se ha ido retomando aceleradamente, mientras la Agencia Internacional de Energía afirmó que al menos desde Emiratos Árabes Unidos ya se está exportando a niveles cercanos al 85% de lo que se hacía previo a la guerra.

Cobre

Con este telón de fondo, este miércoles el precio del cobre llegó a US$ 5,97 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, luego de que se mantuviera durante un poco más de un mes por sobre los US$ 6.

El valor alcanzado este miércoles es el menor desde los US$5,88 registrados el pasado 5 de mayo, y a la vez es 6,5% menor al máximo que registró el 13 mayo, cuando llegó a US$6,394.

En el año el precio del cobre sube 5,41%, mientras que el promedio del 2026 llega a US$ 5,93 la libra, cifra muy por sobre lo visto al mismo plazo del año anterior cuando se promedió en US$ 4,27 dólares, creciendo así 39%.

Alvaro Merino Lacoste, director ejecutivo de Núcleo Minero, señala que “la caída en el precio del cobre se explica fundamentalmente por la fortaleza del dólar y por expectativas de que la Reserva Federal adopte una política monetaria más restrictiva, a pesar de que el nuevo presidente de la FED Kevin Warsh es partidario de aplicar medidas de flexibilización”.

En tanto, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, señala que el valor del metal se ha visto arrastrado por un movimiento a la baja generalizado “impulsado por dudas sobre la rentabilidad que tendrá la inteligencia artificial. Por lo tanto, la caída no se explica por factores directos sino indirectos en mi opinión. Estos movimientos en torno a la inteligencia artificial han ocurrido antes por lo que cabe observarlos con cautela pues no es de ningún modo cierto que pueda significar un cambio de tendencia”.

Por ello, Marino Lacoste plantea que se debe tener presente que las expectativas apuntan a una “sólida demanda futura por cobre, debido al desarrollo de la electromovilidad, como también al crecimiento de las energías limpias y al auge de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial como son precisamente el avance de los centros de datos”, y que en la oferta se observan “restricciones por problemas operativos en algunos yacimientos”.

Ejemplo de ello es la producción de cobre en Chile entre enero y abril, que reportó una caída de 8%respecto del mismo periodo de 2025. En concreto, el país produjo 1.613.900 toneladas, resultado que se compara negativamente con las 1.751.800 elaboradas el año pasado.

El analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, indica que “la nueva doctrina de Kevin Warsh, orientada a mantener las tasas elevadas por más tiempo y a eliminar la predictibilidad del mercado, ha encarecido el costo del capital y apreciado con fuerza al Dollar Index (DXY), lo que genera una presión bajista inmediata sobre los metales industriales”.

El head of research de la app de inversiones XTB, Ignacio Mieres, sostiene que “desde la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, hemos observado un cambio en los flujos de mercado, impulsado por una postura más restrictiva de la Fed, lo que ha mantenido al dólar y a los rendimientos de los bonos al alza a nivel global”.

Según Montalbetti, el cobre está pasando por un enfriamiento en el corto plazo tras “un giro de aversión al riesgo en las bolsas internacionales y a la moderación de los costos energéticos. Las recientes tratativas políticas entre Estados Unidos e Irán para destrabar el Estrecho de Ormuz han aliviado los temores de un shock inflacionario estructural, lo que restó el componente especulativo que venía inflando las materias primas”.

El analista advierte que los movimientos de los últimos días representan “un llamado a la cautela para las proyecciones macroeconómicas y fiscales del cierre del segundo trimestre (...) El foco del mercado minero e institucional -como Cochilco- estará en observar si este nivel de US$ 6 se transforma en un techo técnico de resistencia o si los fundamentos de largo plazo -ligados a la electromovilidad y la inteligencia artificial- logran reactivar la demanda en la segunda mitad del año”.

Con todo, las proyecciones apuntan a que el metal rojo terminará registrando un precio promedio aún muy superior respecto del 2025. Según Guajardo, para el año esperan que el cobre fluctué en un rango US$5,5-US$6 por lo que el valor promedio de 2026 sería de US$5,75.

Al cierre de esta edición, el precio del cobre en los mercados futuros de Nueva york cotizaban en US$5,985% por libra, una merma de 2,65%.