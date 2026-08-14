SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los subsectores del negocio de bienes raíces: las inversiones de nicho de Nicolás Ibáñez hijo en Estados Unidos

    Nicolás Ibáñez Varela va por su sexto fondo de inversión y destaca cómo buscar oportunidades a las que, por eficiencia, los grandes fondos no les es rentable llegar.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Luego de que el último fondo de inversión en Estados Unidos de Drake, firma de capital de inversión de Nicolás Ibáñez Varela -hijo mayor de Nicolás Ibáñez Scott- lograra levantar US$560 millones, ahora el objetivo es conseguir US$600 millones en el denominado fondo seis.

    En la composición, se espera que, al igual que los fondos anteriores, el 70% de los inversionistas sea de capitales norteamericanos. En tanto, el resto, Ibáñez espera capitalizar el interés que existiría en Chile por parte de compañías de seguro y family office.

    “Esa es la expectativa y por eso estoy aquí”, dijo el empresario en el contexto de su visita a Chile y en conversación con Money Talks de La Tercera.

    Sobre su apuesta de inversión, en línea con sus inversiones del pasado en Estados Unidos, es en “mercados pequeños que valen menos y en general ha habido menos inversión en bienes raíces como porcentaje del PIB de esas ciudades. Y por lo tanto, nuestro bios ha estado ir a esos mercados”.

    Sin embargo, el empresario también aclaró que no es que se invierta en “ciudades secundarias” porque vayan a la baja. “Nuestra filosofía es de value investing”, dijo en relación con que se analizan ciudades que están creciendo, las medidas tributarias, las empresas que se están desarrollando en la zona, entre otras variables.

    Una vista panorámica de la ciudad de Fort Morgan, Colorado, un pequeño pueblo situado a una hora al este de Denver. Foto: AP.

    En esa línea, Ibáñez califica su estrategia de nicho. “Literalmente, los gestores tenían mandatos que les impedían ir a ciudades secundarias (...). Vamos donde los otros no pueden ir o no quieren ir y hagamos más o menos lo mismo que hacen ellos, pero a una escala menor. Y eso era claramente un nicho”, dijo en relación a su modelo de negocio que también se basa en ir comprando activos uno por uno y luego administrarlos.

    “Todos decían: ‘¿Pero para qué vas a Denver? Es muy arriesgado‘, pero tú decías, ‘pero espérate, yo estoy comprando vivienda de gente que quiere vivir ahí y además con data estadística de que había migración positiva, muy por sobre la media americana, entonces, ¿por qué no?‘“, recordó.

    En esa línea, el empresario explicó que “ciudades como Denver, si bien son más pequeñas, crecen más y por lo tanto yo puedo pagar un premio por ir a esos mercados”.

    No obstante, ahora dice que su lógica del pasado ya no es especial y ahora su camino es otro. “Tienes que buscar maneras de diferenciarte constantemente. Porque si juegas en el core, juegas en un negocio de tasas y ahí la escala lo es todo. Y no hay cómo competirle a Blackstone, punto”, dijo.

    Ahora, su negocio está en aprovechar las facilidades que ve en ser un fondo pequeño al frente de grandes firmas e invertir en activos rentables que requieren una inversión entre US$5 millones y US$20 millones.

    Foto referencial. MUHAMMAD FAROOQ

    El empresario explica que para los fondos de gran tamaño es ineficiente realizar inversiones en activos de inversiones “más pequeños”, pero que igual tienen un retorno atractivo para los inversionistas.

    “Nosotros que somos un fondo más pequeño y donde hacer activos más chicos les puede ser muy rentable, hemos seguido yendo a lo que yo denomino el Blue Ocean (...) Vamos donde los otros todavía no están yendo. Ya no por ciudad solamente, sino por activos”, dijo.

    En esa línea, Ibáñez menciona la inversión en “los subsectores dentro de los bienes raíces”. En este grupo, identifica las marinas, terrenos industriales para almacenar “todo lo que no cabe o no requiere de una bodega”, estacionamientos para camiones que no están en operación y zonas habilitadas para casas rodantes.

    El negocio de las marinas

    Sobre el atractivo de las marinas, donde los botes quedan atracados, resguardados y se pueden arreglar, Ibáñez comentó que, por las regulaciones y costos, es difícil que sea un mercado que se expanda y que existiría un interés de los particulares que hoy están en ese rubro por retirarse.

    “Puedes comprarlo a yields (rendimientos) muy atractivos, cap rates (tasas de capitalización), entre el 7% y el 8%. Y luego puedes hacer ciertas refacciones donde la gente está dispuesta a pagar por eso y te paga un arriendo mayor y lo puedes llevar rápidamente a retornos del orden del 11% y 12%, desapalancado. Le pones leverage (apalancamiento) y tienes cash on cash returns (rendimiento de efectivo sobre efectivo) del orden del 15%. Eso suena muy bonito en papel y es muy efectivo”, dijo.

    Respecto a la eficiencia que puede tener su modelo de negocio, el empresario que reside en Nueva York apunta que comprar marinas una por una, donde se invierte entre US$3 millones y US$7 millones, son negocios muy pequeños que serían ineficientes para los grandes fondos de capital de inversión.

    En esa línea, dijo que su objetivo es armar portafolios de marina. Ibáñez dijo que Blackstone tiene estos portafolios y que comenzó en Europa, pero que ellos siempre compraron un conjunto y no de a uno como ellos.

    Otra de las características de este negocio es que, según Ibáñez, el alza de tasas de interés —que impulsó al sector de bienes raíces en su momento más bajo por 2021— hoy no afectaría a su nicho de inversión.

    “Nos ha afectado mucho menos. En los nichos, prácticamente nada”, dijo en relación con los menores retornos que ve en la inversión en sectores como viviendas para arriendo. Esto porque el alto costo del crédito limita la rentabilidad en el cobro del alquiler de una vivienda de un proyecto tipo multifamily.

    Otra de las oportunidades que ve es la de las residencias para adultos mayores producto del aumento de la esperanza de vida junto con una mayor vitalidad de la tercera edad y el uso de terrenos para industrias. Esto último, luego de la política del Presidente de Estados Unidos para impulsar la actividad dentro del mismo país y desincentivar el abastecimiento desde el extranjero con medidas como los aranceles.

    Más sobre:MercadosNicolás Ibáñez VarelaBienes raícesEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

    Lo más leído

    1.
    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    2.
    La última victoria legal de la abogada protagonista del caso Factop, Leonarda Villalobos

    La última victoria legal de la abogada protagonista del caso Factop, Leonarda Villalobos

    3.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    4.
    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    5.
    CEO de Empresas Copec destaca aprobación de megarreforma, pero dice que hay otros elementos que incorporar a la agenda

    CEO de Empresas Copec destaca aprobación de megarreforma, pero dice que hay otros elementos que incorporar a la agenda

    6.
    Minera Los Pelambres refuta en tribunales segundo fallo arbitral contra Alto Maipo

    Minera Los Pelambres refuta en tribunales segundo fallo arbitral contra Alto Maipo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos
    Chile

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción
    Negocios

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

    CMF postergó norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” con voto disidente en el consejo

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz

    En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco

    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar
    Mundo

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026