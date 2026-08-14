En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco
La ahora exministra del Deporte fue removida de su cargo este jueves tras conocerse nuevos antecedentes sobre el mal uso de un auto fiscal en abril.
Más palabras de Kast: “Hay ocasiones en las que podemos cometer un error. Hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas. A veces, casi inentendible, pero son las normas que hoy día nos rigen y que hemos planteado que hay que aplicarlas. Es un error que cualquiera puede cometer. Quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien. Ante eso uno tiene que tomar decisiones difíciles, dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene a las personas que lo han dado todo”.
“Seguiremos trabajando por sacar adelante los desafíos. Así como te tocó, Natalia, con los Juegos Olímpicos juveniles. Tu energía, tu impronta hizo eso posible. Nada te impidió salir a promoverlo y comprometer en esas alianzas públicas”, indicó más adelante.
José Antonio Kast toma la palabra. “Quiero agradecerle a Natalia Duco su trabajo incansable. Recuerdo cuando hablamos por primera vez y cuando nos encontramos en mi casa en Buin. Al igual que lo hice con varios de los ministros que están acá presentes, donde pude compartir sueños para la Patria”.
Natalia Duco se muestra visiblemente emocionada en el acto.
Tras el anuncio oficial de la renuncia de Natalia Duco, se procese al nombramiento de Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte.
El subsecretario Máximo Pavez es el encargado de encabezar el acto.
Comienza la ceremonia de cambio de gabinete. Francisco Riveros ya está presente en el salón.
El escenario del Salón Montt Varas ya está listo. Poco a poco van llegando los ministros a La Moneda para la ceremonia.
Más de Francisco Riveros: el abogado llega a la cartera después de desempeñarse como asesor senior de la Presidencia e integrar el equipo de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso.
Cabe mencionar que el acto protocolar está programado para cerca del mediodía de este viernes, en el Salón Montt Varas.
Según indican fuentes de gobierno, Francisco Riveros es el escogido para suceder a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte.
Esta ceremonia se da justo después de la salida de Natalia Duco como ministra del Deporte que se vio envuelta en la polémica por por una denuncia de mal uso de un auto fiscal.
Esta vez les llevamos los pormenores del nuevo cambio de gabinete que se realizará en La Moneda.
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