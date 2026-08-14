En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco

Más palabras de Kast: “Hay ocasiones en las que podemos cometer un error. Hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas. A veces, casi inentendible, pero son las normas que hoy día nos rigen y que hemos planteado que hay que aplicarlas. Es un error que cualquiera puede cometer. Quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien. Ante eso uno tiene que tomar decisiones difíciles, dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene a las personas que lo han dado todo”.