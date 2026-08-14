SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco

    La ahora exministra del Deporte fue removida de su cargo este jueves tras conocerse nuevos antecedentes sobre el mal uso de un auto fiscal en abril.

    Natalia Duco junto al Presidente Kast y al ministro de la Segegob José García Ruminot. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport.

    Actualizar relato

    Más palabras de Kast: “Hay ocasiones en las que podemos cometer un error. Hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas. A veces, casi inentendible, pero son las normas que hoy día nos rigen y que hemos planteado que hay que aplicarlas. Es un error que cualquiera puede cometer. Quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien. Ante eso uno tiene que tomar decisiones difíciles, dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene a las personas que lo han dado todo”.

    “Seguiremos trabajando por sacar adelante los desafíos. Así como te tocó, Natalia, con los Juegos Olímpicos juveniles. Tu energía, tu impronta hizo eso posible. Nada te impidió salir a promoverlo y comprometer en esas alianzas públicas”, indicó más adelante.

    José Antonio Kast toma la palabra. “Quiero agradecerle a Natalia Duco su trabajo incansable. Recuerdo cuando hablamos por primera vez y cuando nos encontramos en mi casa en Buin. Al igual que lo hice con varios de los ministros que están acá presentes, donde pude compartir sueños para la Patria”.

    Natalia Duco se muestra visiblemente emocionada en el acto.

    Tras el anuncio oficial de la renuncia de Natalia Duco, se procese al nombramiento de Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte.

    El subsecretario Máximo Pavez es el encargado de encabezar el acto.

    Comienza la ceremonia de cambio de gabinete. Francisco Riveros ya está presente en el salón.

    El escenario del Salón Montt Varas ya está listo. Poco a poco van llegando los ministros a La Moneda para la ceremonia.

    Más de Francisco Riveros: el abogado llega a la cartera después de desempeñarse como asesor senior de la Presidencia e integrar el equipo de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso.

    Cabe mencionar que el acto protocolar está programado para cerca del mediodía de este viernes, en el Salón Montt Varas.

    Según indican fuentes de gobierno, Francisco Riveros es el escogido para suceder a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte.

    Esta ceremonia se da justo después de la salida de Natalia Duco como ministra del Deporte que se vio envuelta en la polémica por por una denuncia de mal uso de un auto fiscal.

    Esta vez les llevamos los pormenores del nuevo cambio de gabinete que se realizará en La Moneda.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

    Lee también:

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Ojos de la llave: el gesto del ministro García a Escalona y el round entre los senadores Moreira y Urrutia

    Ganaron todos en el TC: gobierno minimiza revés y oposición celebra premio de consuelo

    Pugna entre parlamentarios y diferencias en el gabinete enredan reforma de seguridad de Kast

    Lo más leído

    1.
    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte

    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte

    2.
    Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

    Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

    3.
    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    4.
    “Que me lleve el Niño”: el especial recado de Mauricio Isla a Alexis Sánchez después de arribo a la MLS

    “Que me lleve el Niño”: el especial recado de Mauricio Isla a Alexis Sánchez después de arribo a la MLS

    5.
    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos
    Chile

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción
    Negocios

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

    CMF postergó norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” con voto disidente en el consejo

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz

    En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco

    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori
    Mundo

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026