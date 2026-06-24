El dólar no detiene su escalada y busca su mayor racha al alza en más de un año

El valor del dólar en Chile el 24 de junio de 2026.

El dólar vuelve a comenzar la jornada con ganancias, una tendencia que comenzó desde que las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos apuntaron a más de un alza de tasas para este año. Sin embargo, también pesa el temor por el mal desempeño del sector tecnológico.

En la primera parte del día, el dólar subía $8,62 respecto al cierre de este martes y llegaba a un valor de $922,12 la unidad, su mayor valor desde el 8 de junio de este año ($923). De seguir así, la divisa anotaría seis jornadas consecutivas, donde sube $35,42.

Sin embargo, el dólar llegó a marcar un máximo de $923,80 y luego moderó su avance.

El tipo de cambio se alista a su racha más larga desde inicios de octubre del 2024. Entre el 1 y el 9 de octubre del 2024, el dólar solo subió y avanzó $35,35.

“Esta dinámica responde a una mayor aversión al riesgo, originada principalmente por las ventas recientes en el sector tecnológico, lo que ha debilitado a las monedas emergentes frente a la divisa estadounidense”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

El dólar también se fortalecía frente al grupo de pares más importantes. Así, el índice del dólar subía 0,38% a 101,80 puntos.

“Las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, junto con un mercado que comienza a descontar nuevas alzas de tasas hacia finales de año, han impulsado la demanda por activos denominados en dólares y generado presión sobre las monedas emergentes”, comentó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

También pesaba sobre el tipo de cambio en Chile la caída del cobre. El valor del metal a tres meses seguía con su tendencia a la baja y a las puertas de perder los US$6 por libra. El precio del cobre a tres meses en Comex caía 1,84% a US$6 por libra.

“El metal se ve presionado por el fortalecimiento del dólar y por las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva, lo que encarece las materias primas denominadas en dólares y genera dudas sobre la demanda global de metales industriales”, comentó Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.