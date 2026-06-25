Anglo American Sur incrementa sus ganancias el primer trimestre tras mejor desempeño del cobre

Anglo American Sur, parte de Anglo American y que reúne las operaciones que tiene la gigante minera en Chile, Los Bronces, El Soldado y la Fundición Chagres, presentó positivos resultados operaciones este primer trimestre frente al periodo del año pasado.

El primer cuarto de este año la compañía reportó ganancias por US$ 168 millones, una mejora notable respecto a los US$ 6 millones del 2025. Las ventas que tuvo la firma pesaron en el ejercicio del periodo. Anglo American anotó ingresos por US$ 745 millones, un alza de 24%.

Ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la minera revela que los costos de la operación se redujeron 12%, pasando de US$ 576 millones el año pasado a US$ 509 millones este primer trimestre. La distancia entre las ventas y los costos beneficiaron la utilidad del ejercicio.

En particular, las ventas por cobre, que representaron el 94% de los ingresos totales, despegaron este año y llegaron a US$ 698 millones. El alza, versus el trimestre comparado del 2025, es en torno a 41%. En tanto, el molibdeno cayó 24% mientras que la venta de ácido creció 4%.

Aporte al fisco crece

Por concepto de impuesto a la renta, la minera contribuyó con US$ 62 millones al fisco en el lapso. El ejercicio se compara positivamente con los US$ 3 millones entregados el año pasado. Anglo American Sur contaba con un régimen de invariabilidad hasta 2023, desde 2024 que la firma comenzó a tributar bajo el nuevo royalty minero.

El buen desempeño de la minera se da en medio de un crecimiento importante del precio del cobre, incrementándose 38% este primer trimestre, según datos de la Comisión Chilena el Cobre (Cochilco). De hecho, si el trimestre del año pasado el valor del metal anotó un promedio de US$ 4,24 la libra en la Bolsa de Londres, este año los tres meses registraron US$ 5,83.

La producción de la minera ha crecido en el trimestre, pero no mucho. Produjo en el primer cuarto del 2026 un total de 58 mil toneladas de cobre, mientras el año pasado elaboró 54 mil toneladas, de acuerdo a información de Cochilco.

En su reporte a la CMF, se observa que la cantidad de trabajadores casi se ha mantenido entre los periodos, disminuyendo en 7 personas y alcanzando en total 2.301 colaboradores. Los Bronces representa el 65% de la dotación total: 1.494 trabajadores.