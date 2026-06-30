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    El festival Fauna Primavera suma a Hot Chip y anuncia su lineup por día

    La cita se hará a fines de noviembre y en su cartel ya tiene a The Strokes y New Order. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    El festival Fauna Primavera suma a Hot Chip y anuncia su lineup por día

    Fauna Primavera, el principal festival del segundo semestre en Chile, que se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, sigue sumando nombres a su edición 2026 y confirma la incorporación de Hot Chip a su cartel.

    La aclamada banda británica, una de las propuestas más influyentes de la música electrónica y el indie dance de las últimas dos décadas, se une a un line up encabezado por The Strokes, New Order, FKA twigs, Tricky, Courtney Barnett, Johnny Marr, American Football, Underworld, entre otros.

    Con más de veinte años de trayectoria, el quinteto formado por Alexis Taylor, Joe Goddard, Al Doyle, Owen Clarke y Felix Martin ha construido una carrera marcada por la innovación sonora, combinando electrónica, pop, house, funk y synthpop en canciones que se han convertido en himnos, como Over and Over, Ready for the Floor, One Life Stand y Boy from School.

    Reconocidos por sus vibrantes presentaciones en vivo, Hot Chip ha sido protagonista de los principales festivales del mundo y continúa demostrando vigencia creativa. En 2022 publicaron su octavo álbum de estudio, Freakout/Release, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en una de las bandas más aclamadas de la escena electrónica contemporánea

    A Fauna Primavera llegarán en el marco de la celebración de los 20 años de su segundo álbum, The Warning, lanzado en mayo del 2006. También viene a conformar la lista de artista del festival el grupo trasandino Winona Riders, consolidados como una de las grandes promesas del circuito rock de su país.

    Por otro lado se confirma el line up por día y la venta de pases diarios, que comenzará el 2 de julio a partir del mediodía vía Puntoticket, además de agregar un abono Fin de Semana.

    Más sobre:Fauna PrimaveraCiudad EmpresarialHot ChipThe StrokesNew OrderJohnnny MarrMúsicaMúsica culto

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