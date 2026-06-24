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    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Revisa la cartelera completa de actividades gratuitas y familiares para estas vacaciones de invierno. Desde talleres de dinosaurios y títeres en Santiago hasta arte patrimonial en Valparaíso, te mostramos los horarios y direcciones de espacios como el GAM, el MNBA y el Palacio Baburizza.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

    El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ofrece una vibrante programación gratuita y familiar para las Vacaciones de Invierno 2026, combinando ciencia, naturaleza, patrimonio y artes escénicas. Destacan actividades como “Detectives nativos” (recorridos por el Parque San Borja), “Laboratorio Ciudadano de Infancias”, “Cuentos galácticos + taller de máscaras de robots”, “Laboratorio Señales Interactivas”, charla magistral sobre dinosaurios y la búsqueda del tesoro patrimonial “Descubriendo GAM”. Además, incluye la Temporada Familiar con obras como INFINITA, paisajes de Gabriela. Muchas actividades se realizan entre el 22 de junio y principios de julio, con horarios matutinos y vespertinos. Más detalles en gam.cl. Dirección: Alameda 227, Santiago (Metro Universidad Católica).

    Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)

    En el corazón del Parque Forestal, el Museo Nacional de Bellas Artes ofrece una completa cartelera de actividades gratuitas para las vacaciones de invierno 2026, centrada en su exposición “145 años: Historias de una Colección”. Desde el 23 de junio al 3 de julio, incluye recorridos mediados diarios a las 10:30 h para todas las edades, tardes de dibujo gratuitas (martes y viernes a las 15:30 h), estación de grabado y talleres específicos como “Detectives en el museo” para primera infancia o “Álbum 145 años” para niños de 8 a 12 años. Ubicado en José Miguel de la Barra 650, Santiago Centro. Horario general: martes a domingo de 10:00 a 18:30 h (entrada liberada).

    Museo-de-Bellas-Artes-noche-ok.jpg la-tercera

    Museo Nacional de Historia Natural

    En el corazón del Parque Quinta Normal, este icónico museo presenta la cartelera SurCiencia con talleres gratuitos y por orden de llegada. Actividades incluyen “Arma tu chapita”, “Arma tu dino”, “Máscaras de megafauna”, “Dibujando dinosaurios” y “Excavando fósiles”, además de mini charlas y carritos temáticos interactivos. Dirección: Parque Quinta Normal, Santiago. Abierto de 10:00 a 17:30 h aproximadamente durante las vacaciones. Entrada liberada. Detalles en este link.

    Centro Cultural La Moneda

    Ubicado junto al Palacio de La Moneda, este espacio cultural ofrece una variada programación gratuita con talleres creativos, cuentacuentos, mesa de actividades “Explora y crea en invierno” (desde las 10:00 h) y recorridos como Chiquitour por la exposición “La ronda del Sol y la Luna”. Destacan actividades con títeres inspirados en 31 Minutos y la Casita de los Libros. Dirección: Plaza de la Ciudadanía s/n, Santiago. Muchas actividades requieren inscripción previa por cupos limitados. Horarios variables según taller (principalmente viernes a domingo).

    Museo Chileno de Arte Precolombino

    Para quienes quieran descubrir la historia de América antes de la llegada europea, el Museo Chileno de Arte Precolombino ofrece una de las colecciones más importantes del país. Sus salas reúnen piezas textiles, esculturas, cerámicas y objetos rituales de pueblos originarios del continente. Es una alternativa especialmente atractiva para niños mayores y adolescentes, porque combina patrimonio, arte e historia en un recorrido visualmente impactante. Está ubicado en Bandera 361, Santiago, y funciona de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas (ingreso hasta las 17:15). Los valores de entrada van entre los 1.000 a 3.000 pesos.

    Museo-Histórico-Nacional-5-ok.jpg Natalia Espina CNCA

    Museo Histórico Nacional

    Este museo en el centro histórico ofrece talleres de invierno especialmente diseñados para las vacaciones; entre estos de máscaras de personajes históricos, matemáticas en los khipus incas, entre otros. Ubicado en Plaza de Armas, Santiago, cuenta con programación cultural y educativa que conecta con la historia de Chile. Horarios: Martes a domingo. De 10:00 a 17:30 horas. Todas las visitas y actividades son gratuitas.

    Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

    El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos prepara para estas vacaciones de invierno una programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, con talleres y experiencias que buscan acercar la historia reciente de Chile desde la creatividad, el diálogo y la participación. Entre las actividades destacan talleres gráficos, de ilustración y cuentacuentos. Todas las actividades son gratuitas y con inscripción previa. Está ubicado en Matucana 501, Santiago, frente al Metro Quinta Normal, y funciona de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

    Palacio Baburizza, Valparaíso

    En pleno Cerro Alegre de Valparaíso, el Palacio Baburizza ofrece una experiencia cultural que mezcla arquitectura patrimonial, historia porteña y una importante colección de arte chileno e internacional. El edificio, declarado Monumento Nacional, alberga el Museo de Bellas Artes de Valparaíso y reúne obras de los siglos XIX y XX, con artistas como Pedro Lira, Juan Francisco González y Nemesio Antúnez. La visita permite conocer sus salones históricos, recorrer sus exposiciones y participar en actividades de mediación para público escolar y familiar. Está ubicado en Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre, Valparaíso, y funciona de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Entrada general: $4.000; estudiantes y adultos mayores: $1.500; menores de 12 años ingresan gratis.

    Lee también:

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