Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

Este miércoles 1 de julio de 2026, la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central de la Universidad de Chile reabre al público la exposición “Mollusca. Poesía de Caracolas. Sumergirse en la Colección Neruda”. La muestra, que permaneció cerrada temporalmente por obras de mantención del edificio, vuelve a poner a disposición de la ciudadanía, de forma completamente gratuita, una selección malacológica con caracolas que el poeta reunió en sus viajes por Chile y los distintos continentes, invitando a un recorrido artístico, visual y sonoro por los secretos de los océanos.

“Devolver al pueblo la cultura universal y las caracolas, que provienen de todos los océanos”, fueron las palabras que Pablo Neruda manifestó al concretar esta histórica donación. Esta colección malacológica —que destaca por la enorme variedad de sus clases, colores y tamaños— refleja el profundo interés científico del autor, quien estudió disciplinas como la malacología y la conchiliología a través de abundantes libros y de estrechas relaciones con expertos internacionales, llegando incluso a incorporar rigurosamente los nombres científicos dentro de poemas como «Mollusca Gongorina» de su Canto General.

Quienes asistan a la Sala Museo Gabriela Mistral podrán contemplar de cerca ejemplares extraordinarios pertenecientes a familias de moluscos como Murex, Scalaria, Cypraea, Spondylus, Tridacna y Nautilus. Entre las principales atracciones de la muestra resalta la Thatcheria mirabilis, una invaluable pieza marina proveniente del mar de China que le fue obsequiada al poeta en un viaje diplomático en 1951.

Para Fernanda Vera, Directora del Archivo Central Andrés Bello, esta reapertura consolida la labor pública de la institución: “La Sala Museo Gabriela Mistral es un espacio abierto a la ciudadanía que, de manera gratuita, democratiza los saberes a través del patrimonio que resguarda la Universidad de Chile. Como Archivo Central Andrés Bello nos alegra abrir las puertas a nuevos públicos para que las comunidades se vuelvan a encontrar con este valioso tesoro biológico”.

La puesta en valor de este corpus no solo rinde tributo a la memoria literaria e histórica de Chile, sino que propone un cruce dinámico con los desafíos ecológicos contemporáneos. El recorrido de la exposición está pensado para interactuar con dispositivos artísticos que impulsan a los visitantes a meditar activamente en torno a los equilibrios ecológicos actuales. La clasificación y el riguroso ordenamiento de este extenso corpus contaron con la asesoría científica de la destacada malacóloga nacional Cecilia Osorio, ex académica de la Facultad de Ciencias del plantel, permitiendo estructurar una experiencia interactiva que vincula directamente la preservación de los objetos patrimoniales con la urgencia de proteger la biodiversidad marina y debatir sobre el impacto de la crisis climática global.

Complementando la experiencia de la muestra, el plantel destaca la publicación del libro bilingüe “Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”, editado por el Archivo Central Andrés Bello. Esta obra literaria y científica, que recoge investigaciones del equipo del archivo y cuenta con la asesoría de la experta Cecilia Osorio, profundiza en las historias detrás de los viajes del autor, sus redes de sociabilidad y la catalogación de las especies. El volumen funciona como un catálogo detallado y un testimonio duradero de la colección, permitiendo expandir el alcance de este patrimonio nacional más allá de la sala de exhibición.

“Este conjunto es muy interesante de conocer, por permitir comprender el patrimonio cultural y natural de manera conectada. Muchas de estas caracolas cuentan con una historia cultural, sobre usos, valores simbólicos para los humanos, pero que al mismo tiempo poseen un rol fundamental para los ecosistemas. Conocer la importancia que tienen, nos invita a tomar conciencia del cuidado de estas especies y del mar.

En esta exposición podrán conocer de cerca y maravillarse con las sorprendentes formas, patrones, tamaños y colores de estas especies. Los moluscos han estado en la tierra desde hace más de 500 millones de años, por lo que son testimonios vivientes de la historia del planeta”, comenta Nathaly Calderón, coordinadora del Área de Educación y Mediación Cultural del Archivo Central Andrés Bello.

Visitas y horarios

La exposición “Mollusca. Poesía de Caracolas. Sumergirse en la Colección Neruda”, tendrá su reapertura a contar del miércoles 1 de julio de 2026. Se encuentra en la Sala Museo Gabriela Mistral ubicada en la Casa Central de la Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago). Los horarios abiertos al público son de martes a jueves desde las 10:30 a las 14:00 hrs y de 15:00 a 16:30 hrs. Los días viernes el horario único es de 10:30 a 14:00 hrs. La entrada es gratuita y liberada para todo público.Ficha artística

Dirección y coordinación general del proyecto: Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones; Macarena Alarcón, directora (s) Archivo Central Andrés Bello. Concepto artístico y diseño de la exposición: Elizabeth Burmann Littin. Textos curatoriales e investigación: Nathaly Calderón y Daniela Lehto. Edición: Gabriel González. Arquitectura y diseño: Ignacio Lira. Diseño e iluminación: Pascual Mena. Diseño gráfico: Gracia Fernandez. Conservación y montaje: Loreto Millar, Mariana Vidangossy, Felipe González, Anja Stabler. Soportes especiales: Anja Stabler, Cristian Castro, Vicente Morales, Mariana Vidangossy, Loreto Millar. Fabricación: FAB LAB Universidad de Chile, Martín Bonnefort y Marcelo Mardones. Registro audiovisual: Camila Torrealba, Amaro Huiriqueo, Ignacio Ulloa, Sebastián Toro. Diseño Sonoro: Sebastián Díaz. Locución: Zoila Schrojel, Javiera del Pino. Textos del material de apoyo: Elizabeth Burmann, María Errázuriz, Cecilia Osorio. Apoyo montaje: Víctor Flores, Ronald Pérez, Adolfo Bimer, Javier Honorato.