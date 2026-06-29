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    Responsabilidad penal adolescente: Arrau valora propuesta de “Ley Alejandro” tras fatal encerrona en San Bernardo

    “Nuevas iniciativas que abran este debate son positivas”, destacó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Asimismo, reafirmó que desde su cartera siempre respaldarán a los agentes de seguridad, respecto al proyecto de indultos generales para uniformados en el marco del 18 de octubre del 2019.

    Por 
    Sofía Álvarez
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El titular del Ministerio de Seguridad Pública, Martín Arrau, recalcó que estima necesario trabajar en cambios a la responsabilidad penal adolescente, luego de que se propusiera la denominada “Ley Alejandro”.

    La iniciativa fue planteada por la familia del niño de 12 años que falleció tras una encerrona en San Bernardo, durante el pasado martes 23 de junio. En este sentido, la propuesta se centra en condenas efectivas y sin beneficios, independiente de la edad de quien participe en las encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia.

    Consultado por la posición de su cartera respecto a esta materia, el secretario de Estado afirmó que “nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias”.

    Responsabilidad penal adolescente: Arrau valora propuesta de “Ley Alejandro” tras fatal encerrona en San Bernardo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En esta línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, recalcó que el Ejecutivo está estudiando la situación de responsabilidad penal en torno a la muerte del menor de edad en San Bernardo.

    Así, el ministro indicó que le parece bien que se propongan cosas y que “nuevas iniciativas que abran este debate son positivas”.

    “Hoy día existen proyectos de ley que están tramitándose en el Senado de la República en segundo trámite constitucional. Esta es una iniciativa del senador Andrés Longton, que la presentó en la legislatura anterior. Entre otros aspectos, establece penas de mayor entidad para delitos de alta connotación pública y altamente violentos”, explicó Guerrero.

    “Nuevas iniciativas que abran este debate son positivas”: la postura del Ministerio de Seguridad por la Ley Alejandro

    Arrau mencionó que apoyarán iniciativas en esa línea: “En términos generales hay que hacer cambios desde nuestro punto de vista, a la responsabilidad penal adolescente. El sistema hoy día no está dando buena respuesta y por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas”.

    En este sentido, el subsecretario adelantó que deben analizar lo que se encuentra en segundo trámite constitucional, verificar si coincide lo que se quiere realizar y aprovechar que ha avanzado en el tiempo.

    Por esto, detalló que tomarán las definiciones correspondientes durante los próximos días. Esto, porque estiman necesario mirar detenidamente, al tratarse de subir penas a menores, efectos de la reincidencia y la manera en la que se cumplirán las penas, además de los efectos que tendrían desde la perspectiva del derecho procesal.

    Indultos a funcionarios condenados por el estallido social

    El ministro también se refirió al proyecto de indulto general para uniformados condenados en el contexto del estallido social, promovido por el Partido Nacional Libertario (PNL).

    Manifestó que la posición de su ministerio “es siempre apoyar a los funcionarios de orden y seguridad, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y también a nuestras Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber. Eso es muy claro y lo haremos”.

    De todas formas, respecto a la iniciativa respaldada por la bancada de diputados republicanos, Arrau recalcó que los indultos son una facultad exclusiva del Presidente, “así que será él quien se refiere a esta materia”.

    08 Noviembre 2019 Protesta Plaza Italia Foto : Andres Perez Andres Perez

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    Más sobre:Martín ArrauMinisterio de SeguridadSeguridadComité policial

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