SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”

    La iniciativa es promovida por el Partido Nacional Libertario y apoyada por el Partido Republicano, pero desde la UDI, RN y Evópoli recalcaron que los indultos no deben ser generales y que, además, son una iniciativa exclusiva del Presidente.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Foto: Andrés Pérez / La Tercera. Andres Perez

    Unas cuatro páginas tiene el proyecto de ley anunciado por el Partido Nacional Libertario y apoyado por el Partido Republicano que concede un indulto general a los uniformados de las Fuerzas Armadas y del orden, por sus actuaciones durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.

    La autora de la moción es la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) y en su contenido se establece un artículo único para conceder el indulto a los uniformados “que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público”.

    Y pese al apoyo transversal que generó en ese lado de la derecha, lo cierto es que el tema no encontró la misma simpatía en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), donde los tres presidentes de partido recalcaron que los indultos no deben ser generales, y se deben revisar caso a caso, además de recordar que son una iniciativa exclusiva del poder Ejecutivo y no del Legislativo.

    La senadora Vanessa Kaiser (PNL).

    El primero en hacerlo fue el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo en el programa Estado Nacional, de TVN, que “los indultos nunca deben ser generales (...) Si se presenta, discutiremos caso a caso”.

    En esa línea, el diputado agregó que “hay muchos casos que parecen muy injustos. Personas que hicieron el uso de sus armas en momentos de máxima tensión y hoy están en la cárcel”. Además, planteó que “el indulto debe ser particular. Uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber una situación que ameritara un castigo. Si analizados cada uno de los indultos en particular hay que indultarlos a todos, bienvenido sea. Pero el análisis debe ser particular. Lo que pido es que se revisen uno a uno (cada indulto)”.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    El presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, tras revisar el contenido del proyecto, dijo a este diario que “a primera vista parece que el abogado que lo redactó comete un error ya que, al menos así como está, es inadmisible porque modifica una atribución exclusiva y propia del Presidente de la República. Tampoco señala el artículo que busca modificar. Corregido todo lo anterior habría que tener esta discusión con el propio Ejecutivo".

    La timonel de RN, la senadora Andrea Balladares, recalcó que “el Presidente de la República cuenta con una facultad constitucional para otorgar indultos particulares y será él quien determine si corresponde ejercerla en determinados casos. Distinto es el debate sobre un proyecto de ley de indulto general, cuyo contenido aún no conocemos. Como RN creemos que una iniciativa de esa naturaleza debe ser analizada con seriedad y responsabilidad”.

    Con todo, agregó que “a priori, nos parece que las decisiones mejor fundadas son aquellas que permiten revisar los antecedentes y circunstancias de cada caso en particular. Cuando se trata de una ley de carácter general, esa evaluación necesariamente se vuelve más compleja, precisamente por la diversidad de situaciones que pueden estar comprendidas en ella”.

    La presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    De todas maneras, hubo algunos en Chile Vamos que dijeron apoyar la medida. El diputado Francisco Orrego (RN) que integra la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sostuvo que “personalmente votaré a favor del proyecto de ley que busca indultar a nuestros uniformados condenados en el marco del estallido. Mi compromiso es con todos esos carabineros que arriesgaron sus vidas para defender nuestra democracia. Aprobar este indulto general es una obligación moral para todo parlamentario, espero que todos mis colegas de Chile Vamos lo voten a favor”.

    La senadora y jefa de comité RN, María José Gatica, dice que “el Presidente tiene la facultad de indultar. Estos carabineros estuvieron en un contexto de violencia social, creo que sel es debiese indultar”.

    Mientras que el senador UDI Gustavo Sanhueza recalcó que “los indultos deben tratarse con mucho cuidado, ya vimos cómo se manejaron en la administración del presidente Boric sobre este tema, donde se cometieron muchos errores que no queremos que repitan. A mi juicio, se debe hacer una revisión caso a caso y analizar cada uno de forma individual para determinar si aplica o no”.

    Su par Iván Moreira dice que “más allá del nombre del proyecto, lo importante es revisar su contenido. Creemos que el Estado tiene una deuda con muchos funcionarios policiales y militares que enfrentaron una situación excepcional y que, en algunos casos, han debido asumir consecuencias que merecen ser analizadas con justicia y objetividad. Cuando la iniciativa ingrese al Congreso la estudiaremos en su mérito, con seriedad y responsabilidad”.

    En el Senado, además, hay un proyecto de la senadora Kaiser para conceder amnistía a las Fuerzas Armadas y del orden durante el mismo periodo que además tiene como autores a parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos los senadores de RN Carlos Kuschel y Manuel José Ossandón, lo que podría llevar a que estos parlamentarios se inclinen a un proyecto de indulto.

    Durante el domingo el gobierno evitó tomar postura sobre el proyecto de ley, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recalcó que “todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política” y que “es una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención esa discusión, en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”.

    En todo caso la discusión por indultar a los uniformados se da en un contexto de presión de las bases internas del Partido Republicano al gobierno de José Antonio Kast, que le exigen que se hagan los indultos. Pero desde el gobierno esperan que esa discusión se dé una vez aprobada la megarreforma que se discute en el Congreso Nacional. Pero para Chile Vamos ha sido un tema complejo especialmente durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera en que fue un flanco la petición de indultos que se hizo a condenados por violaciones a los derechos humanos.

    Más sobre:IndultosPolíticaEstallido SocialUniformadosChile VamosPartido RepublicanoPartido Nacional Libertario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Reino Unido, 10 años después del Brexit

    Acusación contra Calisto amenaza mayoría parlamentaria del gobierno y enciende alertas entre senadores en la mira de la justicia

    Emilia Schneider (FA): “Veo indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser distintos a la ultraderecha o bailar al ritmo de republicanos”

    El creciente malestar en Chile Vamos por la vinculación oficialista con el PDG

    Lo más leído

    1.
    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas

    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas

    2.
    Siete detenidos por tráfico de drogas en Peñaflor: Carabineros incautó dos kilos de cocaína y más de $8 millones en efectivo

    Siete detenidos por tráfico de drogas en Peñaflor: Carabineros incautó dos kilos de cocaína y más de $8 millones en efectivo

    3.
    El regreso del estigma que la comunidad haitiana había olvidado

    El regreso del estigma que la comunidad haitiana había olvidado

    4.
    Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

    Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

    5.
    Calisto arremete contra Fiscalía y pide diligencias para frenar cierre de causa en que arriesga 12 años de cárcel

    Calisto arremete contra Fiscalía y pide diligencias para frenar cierre de causa en que arriesga 12 años de cárcel

    6.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”
    Chile

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”

    Acusación contra Calisto amenaza mayoría parlamentaria del gobierno y enciende alertas entre senadores en la mira de la justicia

    Emilia Schneider (FA): “Veo indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser distintos a la ultraderecha o bailar al ritmo de republicanos”

    El cobre bajó de los US$ 6, pero no habría que preocuparse: JP Morgan lo ve más cerca de los US$ 7 a fin de año
    Negocios

    El cobre bajó de los US$ 6, pero no habría que preocuparse: JP Morgan lo ve más cerca de los US$ 7 a fin de año

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    ¿Las startups necesitan un directorio?

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania
    El Deportivo

    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania

    Con el regreso al gol de Lucero: la U vence a San Felipe y le arrebata el liderato de su zona en la Copa Chile

    Repasa el triunfo de la U sobre San Felipe en Copa Chile

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Reino Unido, 10 años después del Brexit
    Mundo

    Reino Unido, 10 años después del Brexit

    Bukele formaliza precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027

    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía