Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”

Unas cuatro páginas tiene el proyecto de ley anunciado por el Partido Nacional Libertario y apoyado por el Partido Republicano que concede un indulto general a los uniformados de las Fuerzas Armadas y del orden, por sus actuaciones durante el estallido social del 18 de octubre del 2019 .

La autora de la moción es la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) y en su contenido se establece un artículo único para conceder el indulto a los uniformados “que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público”.

Y pese al apoyo transversal que generó en ese lado de la derecha, lo cierto es que el tema no encontró la misma simpatía en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), donde los tres presidentes de partido recalcaron que los indultos no deben ser generales, y se deben revisar caso a caso, además de recordar que son una iniciativa exclusiva del poder Ejecutivo y no del Legislativo.

La senadora Vanessa Kaiser (PNL).

El primero en hacerlo fue el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo en el programa Estado Nacional, de TVN, que “los indultos nunca deben ser generales (...) Si se presenta, discutiremos caso a caso”.

En esa línea, el diputado agregó que “hay muchos casos que parecen muy injustos. Personas que hicieron el uso de sus armas en momentos de máxima tensión y hoy están en la cárcel”. Además, planteó que “el indulto debe ser particular. Uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber una situación que ameritara un castigo. Si analizados cada uno de los indultos en particular hay que indultarlos a todos, bienvenido sea. Pero el análisis debe ser particular. Lo que pido es que se revisen uno a uno (cada indulto)”.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

El presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, tras revisar el contenido del proyecto, dijo a este diario que “a primera vista parece que el abogado que lo redactó comete un error ya que, al menos así como está, es inadmisible porque modifica una atribución exclusiva y propia del Presidente de la República . Tampoco señala el artículo que busca modificar. Corregido todo lo anterior habría que tener esta discusión con el propio Ejecutivo".

La timonel de RN, la senadora Andrea Balladares, recalcó que “el Presidente de la República cuenta con una facultad constitucional para otorgar indultos particulares y será él quien determine si corresponde ejercerla en determinados casos. Distinto es el debate sobre un proyecto de ley de indulto general, cuyo contenido aún no conocemos. Como RN creemos que una iniciativa de esa naturaleza debe ser analizada con seriedad y responsabilidad”.

Con todo, agregó que “a priori, nos parece que las decisiones mejor fundadas son aquellas que permiten revisar los antecedentes y circunstancias de cada caso en particular. Cuando se trata de una ley de carácter general, esa evaluación necesariamente se vuelve más compleja, precisamente por la diversidad de situaciones que pueden estar comprendidas en ella”.

La presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

De todas maneras, hubo algunos en Chile Vamos que dijeron apoyar la medida. El diputado Francisco Orrego (RN) que integra la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sostuvo que “personalmente votaré a favor del proyecto de ley que busca indultar a nuestros uniformados condenados en el marco del estallido. Mi compromiso es con todos esos carabineros que arriesgaron sus vidas para defender nuestra democracia. Aprobar este indulto general es una obligación moral para todo parlamentario, espero que todos mis colegas de Chile Vamos lo voten a favor”.

La senadora y jefa de comité RN, María José Gatica, dice que “el Presidente tiene la facultad de indultar. Estos carabineros estuvieron en un contexto de violencia social, creo que sel es debiese indultar”.

Mientras que el senador UDI Gustavo Sanhueza recalcó que “los indultos deben tratarse con mucho cuidado, ya vimos cómo se manejaron en la administración del presidente Boric sobre este tema, donde se cometieron muchos errores que no queremos que repitan. A mi juicio, se debe hacer una revisión caso a caso y analizar cada uno de forma individual para determinar si aplica o no”.

Su par Iván Moreira dice que “más allá del nombre del proyecto, lo importante es revisar su contenido. Creemos que el Estado tiene una deuda con muchos funcionarios policiales y militares que enfrentaron una situación excepcional y que, en algunos casos, han debido asumir consecuencias que merecen ser analizadas con justicia y objetividad. Cuando la iniciativa ingrese al Congreso la estudiaremos en su mérito, con seriedad y responsabilidad”.

En el Senado, además, hay un proyecto de la senadora Kaiser para conceder amnistía a las Fuerzas Armadas y del orden durante el mismo periodo que además tiene como autores a parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos los senadores de RN Carlos Kuschel y Manuel José Ossandón, lo que podría llevar a que estos parlamentarios se inclinen a un proyecto de indulto.

Durante el domingo el gobierno evitó tomar postura sobre el proyecto de ley, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recalcó que “todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política” y que “es una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención esa discusión, en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”.

En todo caso la discusión por indultar a los uniformados se da en un contexto de presión de las bases internas del Partido Republicano al gobierno de José Antonio Kast, que le exigen que se hagan los indultos. Pero desde el gobierno esperan que esa discusión se dé una vez aprobada la megarreforma que se discute en el Congreso Nacional. Pero para Chile Vamos ha sido un tema complejo especialmente durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera en que fue un flanco la petición de indultos que se hizo a condenados por violaciones a los derechos humanos.