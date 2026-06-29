Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

La Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) cumplió 40 años este 2026. Hoy tienen 15 socios de los cuales 6 tienen plantas productivas en Chile, con un 60% de la producción total del gremio hecho en Chile y un 40% importado. La agrupación consolida el 27,5% de las ventas del mercado farmacéutico en Chile.

En enero del 2024 asumió como vicepresidente ejecutivo del gremio Patricio Huenchuñir, ya consolidando más de dos años como la cara visible de Asilfa. El químico farmacéutico destaca que la industria en Chile “está en una posición muy sólida. Hay que estimularla, hay que cuidarla”. Es por esto, que recientemente se eligió a Chile como sede de uno de los eventos más relevantes de la industria en Latinoamérica, la reunión de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar).

Actualmente, la industria se enfrenta a múltiples desafíos, por ejemplo los cambios demográficos que se aceleran en Chile, como el envejecimiento de a población y que naturalmente viene de la mano de un mayor uso de fármacos. Huenchuñir dice que para prepararse para dicho escenario de deben “mejorar los procesos y generar una mayor cantidad de medicamentos para abastecer a la población que está creciendo”.

28.05.2026 Patricio Huenchuñir Vicepresidente ejecutivo de ASILFA Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

Para esto, apuntan a que es necesario conversar con el gobierno sobre incentivar “la inversión privada para poder aumentar la capacidad productiva de la industria farmacéutica. Atraer inversión extranjera para que más empresas se puedan instalar y producir en Chile“.

Asilfa se reunió con la ministra de Salud, May Chomali, para transmitirle a la autoridad sus principales preocupaciones como gremio para el desarrollo farmacéutico en Chile.

En primer lugar, Huenchuñir apuntó a la necesidad de prepararse para la renovación de la certificación del Instituto de Salud Pública (ISP) como autoridad de alta vigilancia sanitaria que entrega la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicho proceso debe realizarse el próximo año, y para la industria es clave para mantener el estatus y la visión que hay en el extranjero de los medicamentos que se producen en Chile.

“Chile es un país que tiene una autoridad sanitaria de alta vigilancia sanitaria, de alto nivel. Sólo 8 países de América Latina son de alta vigilancia sanitaria. Tenemos una industria farmacéutica robusta, de calidad, que ofrece productos del mismo nivel de calidad que uno pudiese encontrar en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en Corea del Sur. La confianza es absoluta con respecto a los productos y no hay ninguna duda”, expresó Huenchuñir.

Otra preocupación que Asilfa le transmitió al gobierno son los retrasos en los tiempos de registros de los medicamentos. “Registrar un medicamento innovador por normativa deberían ser 6 meses. Eso es lo que dice la normativa. Lamentablemente tenemos que decir que la autoridad está tardando en promedio 20-24 meses para registrar ese medicamento”, dice Huenchuñir.

Pero adicionalmente, el año pasado, con el hackeo que sufrió el ISP, se perdió información que han significado demoras más significativas. “Ha sido casi imposible determinar el tiempo de retraso (...) Fue un poco catastrófico lo que ocurrió con el hackeo y todavía no se ha podido recuperar”, dice el ejecutivo.

Trabas de exportación

Dentro de los asociados de Asilfa se encuentran laboratorios como Abbott, Adium, Bagó, Elea, Eurofarma, Exeltis, Gador, Galenicum, ITF-Labomed, Raffo, Sandoz, Sanitas, Saval, Siegfried Chile y Varifarma. Entre ellos, entre un 10% y un 30% de los medicamentos producidos en Chile son exportados, a países como Perú, Bolicia, Paraguay y otros de Centro América. Chile, a grandes rasgos, no es un gran proveedor de fármacos en la región.

Huechuñir explica que el país “no es un gran exportador de medicamentos por la permisología. Desde el año 2011 para exportar medicamentos se necesita un registro previo de exportación que tiene que darlo la autoridad sanitaria local". Eso significa que los productores de medicamentos en Chile deben pasar no sólo por la autoridad del país al que se quiere exportar, sino que también por la misma autoridad chilena, lo que no se da en otros países.

Dicha obligación está vigente desde el 2011, y la autoridad desde entonces tiene la tarea de generar un reglamento para establecer las condiciones mínimas y que aún no se ha realizado.

“La autoridad para facilitar las exportaciones adecuó las exigencias del reglamento local mitigando algunas consideraciones para poder facilitar la exportación. Sin embargo, en el 2023 hubo un cambio en los criterios porque la Contraloría estableció que mientras no exista el reglamento, todos los medicamentos que se fabrican en Chile se tienen que someter al reglamento completo del medicamento en Chile”, relata. Desde entonces “se está dificultando enormemente exportar medicamentos”.

“El registro de exportación me parece que es un sinsentido pero no facilita que Chile se aumente la capacidad productiva local”, sostiene el gremialista.

Y además asegura que “Chile tiene un potencial para ser un gran hub de la industria farmacéutica desde el punto de vista de la innovación, de la producción y del abastecimiento no solamente para Chile, pero también para toda América Latina” .

El estudio de la FNE

Hace una semana la Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció un estudio que mercado que se enfocará en las condiciones de competencia de este sector en todos los canales de comercialización de los fármacos y considerando el marco regulatorio e institucional que los rige.

Al respecto, Huenchuñir dijo que el estudio “FNE no debería limitarse a repetir los diagnósticos conocidos, ya que hablar de dinámica competitiva en medicamentos exige mirar la ruta completa de acceso. El desafío no solo está en cuánto cuesta un medicamento, sino que las personas sepan dónde obtenerlo y puedan hacerlo a tiempo”.

“El foco no debe estar solo en el precio, sino en construir un sistema de acceso más oportuno, eficiente y sostenible. Por eso, es clave revisar los tiempos regulatorios, la incorporación de nuevas terapias, los mecanismos de cobertura, las compras públicas y la capacidad de asegurar abastecimiento continuo. Muchas veces las personas compran medicamentos a precio de lista sin saber que podrían acceder sin costo por medio de una cobertura pública, reembolsos o menor copago”, añadió Asilfa.