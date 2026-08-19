Los efectos para Chile de los niveles récord de las tasas en EE.UU.

La trayectoria que marcan los rendimientos de la deuda de EEUU suele afectar al mundo entero. El alza o la baja en el bono del Tesoro a 10 años señala la dirección que toma la deuda en Chiles, y los recientes niveles récord podrían tener implicancias en el mercado local, matizado, eso sí, por la inyección de nuevos recursos al mercado dec pitales, producto de la reforma previsional.

Este miércoles, el rendimiento del bono del tesoro a 30 año se encuentra en 5,191%, lo que implica una baja de 0,094% respecto del récord de 19 años que marcó el martes. En tanto el bono a 10 años reporta una caída de 0,049% hasta los 4,655%. Sólo a fines de febrero cotizo bajo la barrera del 4%, cuando cayó a 3,96%.

La baja en las tasas se explica por el anuncio del Tesoro de EEUU. de que duplicará el tamaño de sus recompras de bonos correspondiente a 10, 20 y 30 años.

Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señala que la correlación con los rendimientos locales es mayor para los bonos nominales a 10 y 20 años, y que la subida en el mercado de EEUU. se sentirá en nuestro país por dos vías: alza en las tasas locales, y un dólar más fuerte producto del diferencial de tasas.

Sin embargo, Marco Gallardo, subgerente de renta fija de Bice Inversiones, explica que el nivel actual del bono a 10 años mantiene elevado el costo base de financiamiento en dólares, “por lo que tanto el Fisco como las empresas chilenas que emiten en mercados internacionales enfrentan condiciones más exigentes. Esto puede llevar a los emisores a ser más selectivos respecto del momento y plazo en que acceden al mercado externo y, al mismo tiempo, aumenta el atractivo relativo del financiamiento en el mercado local”.

No obstante, sostiene que Chile cuenta con una ventaja importante: un mercado de renta fija profundo, tanto en pesos como en UF, y con una base de inversionistas que se ha venido ampliando, a lo que se suma “un elemento estructural hacia adelante. La implementación de la reforma de pensiones debería incrementar gradualmente el ahorro previsional y, con ello, los recursos disponibles para inversión”.

Según un cálculo de Renta4 de febrero de 2025, la reforma implicará un alza de 4,5 puntos porcentuales al régimen de cotización individual, lo que conllevaría que a los US$700 millones mensuales que ingresan a las AFP por el 10% se sumarían US$315 millones.

Para el economista jefe de Itaú Chile, Andrés Pérez, las elevadas tasas largas en EEUU “reafirman nuestra visión de la presión sobre sus finanzas públicas y mayores premios asociados a la incertidumbre de política económica. Así, difícilmente puedan reducirse las tasas soberanas de Chile a plazos largos, ya con spreads bajos con respecto a EEUU. Por ello, son bienvenidas las medidas para apoyar transitoriamente la recuperación del sector construcción”.

Por cuanto a los efectos para el Fisco, Pérez sostiene que “más allá de la dinámica en EEUU., sorpresas positivas en los ingresos fiscales en Chile provenientes de mayores precios del cobre, podrían repercutir en menores necesidades de financiamiento, reduciendo la presión sobre las tasas largas en Chile”.