Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

17.08.2020 FOTOGRAFIASDE DE PRIMER DIA DE DESCONFINAMIENTO EN SANTIAGO, TRAS CERCA DE 155 DIAS DE CUARENTENA, DONDE SE APRECIAN SECTORES DESTACADOS COMO PASEO AHUMADA, ESTACION CENTRA, Y MERCADO CENTRAL AGLOMERACION Y GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS LO QUE PODRIA PROVOCAR NUEVO CONFINAMIENTO POR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19 FOTO: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA CORONAVIRUS - COVID 19 - PANDEMIA - EMERGENCIA SANITARIA - PLAN PASO A PASO - RECORRIDO - GENTE - AGLOMERACIONES

La economía registra un arranque de año débil. La actividad económica acumula entre enero y abril una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,7%, mientras que la tasa de desempleo se elevó hasta el 9,1%, su mayor nivel en casi 5 años y los desempleados se acercan al millón.

Asimismo, las perspectivas para la segunda parte del año no son auspiciosas e incluso algunos expertos en el mercado laboral anticipan que el desempleo podría acercarse al 10%.

En este contexto, las cifras de insolvencia de personas siguen en aumento. De acuerdo al informe mensual de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre enero y mayo las personas que han solicitado un proceso de renegociación totalizaron 3.079, lo que se traduce en un alza de 123% en comparación al mismo período anterior.

Mientras que los procesos de liquidación (quiebra) de personas alcanzó las 3.084, con un alza más contenida de 22,1%.

La Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S) Johana Álvarez, explica que el alza se asocia de manera relevante a las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.563, vigentes desde agosto de 2023, cuyos efectos se han ido consolidando. En el caso de la renegociación, la reforma amplió el acceso al procedimiento al incorporar a las personas que perciben ingresos mediante boletas de honorarios, quienes anteriormente calificaban como empresa deudora y no podían acceder a esta vía. Esto incorporó a un universo amplio de trabajadores independientes”.

De hecho, explica que “durante 2025, aproximadamente siete de cada diez personas que accedieron a la renegociación correspondieron a personas que perciben ingresos por boletas de honorarios. En el caso de la liquidación de personas, la misma reforma simplificó la tramitación mediante la reducción de etapas y plazos, lo que ha facilitado el acceso al procedimiento. A ello se suma el trabajo sostenido de difusión, orientación y educación financiera, que ha acercado estas herramientas a la ciudadanía. En síntesis, las cifras dan cuenta de la consolidación de un sistema que hoy es más accesible para las personas que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento”.

Pese a esa visión, los abogados que tramitan estas causas afirman que el escenario económico de bajo crecimiento y alto desempleo influye en estas decisiones.

“El alza en el costo de la vida y un mercado laboral más debilitado han afectado directamente la capacidad de pago de las familias. El desempleo alcanzó un 9,1%, la tasa más alta de los últimos años, lo que ha llevado a muchas personas a buscar acuerdos con sus acreedores o, en los casos más complejos, a dejar de pagar y someterse a un procedimiento de liquidación”, afirma Pedro Eguiguren socio Eguiguren Abogados. Asimismo, el experto añade que “estas cifras también reflejan un mayor conocimiento y confianza en el procedimiento de renegociación”.

Sombras de personas caminando en la ciudad

Ricardo Ibáñez, abogado DefensaDeudores.cl argumenta que “el alza de renegociaciones y quiebras no habla de una irresponsabilidad, habla más bien de un agotamiento financiero. Las familias vienen resistiendo durante todo este año con deuda, postergación y refinanciamiento”. En ese sentido, añade que “hoy muchas personas están llegando al límite de la renegociación, lo que es una buena señal, porque muestra que las personas buscan ordenar su situación antes del colapso, pero el aumento de quiebras demuestra que muchas de estas personas están llegando tarde a estos procedimientos”.

Gonzalo Mondaca, socio del estudio jurídico Mackenna Cruzat, también releva el efecto que está teniendo los cambios a la ley, pero complementario a aquello es el escenario económico del país. “El escenario económico ha sido determinante para el alza en los procedimientos de renegociación y las quiebras personales en comparación con años anteriores, debido al estancamiento del mercado laboral con altas tasas de desempleo, y a la persistencia de los altos costos del crédito bancario -incluso después de la baja de la TPM se ha deteriorado la capacidad de pago en los hogares”.

Y Felipe Riedel, abogado del área de Litigios, Arbitrajes y Reestructuraciones de NLD Abogados, subraya que “la marcada alza de los procesos de renegociación, muy por sobre la registrada en el aumento de los procedimientos de liquidación concursal, sugiere que las personas naturales están identificando en la renegociación un mecanismo sensato para enfrentar situaciones de insolvencia antes de recurrir a la liquidación de su patrimonio”. Para el experto, esto “resulta razonable, ya que la renegociación permite mantener vigentes las obligaciones crediticias, pero adecuando sus plazos, montos u otras condiciones a la realidad financiera del deudor”.

La situación de las empresas

Por el lado de las empresas, las cifras muestran que 346 firmas iniciaron un proceso de liquidación entre enero y mayo, lo que representa un alza de 25,4% en comparación con el mismo período del año pasado. En cambio, las reorganizaciones subieron de 16 a 25.

Álvarez, explica que “el incremento se enmarca en una mayor utilización de los procedimientos que la Ley N° 20.720 contempla para las empresas deudoras. Al igual que en el caso de las personas, la consolidación de los procedimientos simplificados incorporados por la Ley N° 21.563 para las empresas de menor tamaño ha contribuido a una tramitación más accesible y eficiente, acorde a su tamaño y nivel de complejidad”.