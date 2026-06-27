Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

El Juzgado de Garantía de Iquique dictó la medida cautelar de arraigo nacional contra una mujer -que protagonizó una discusión con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad en Villarrica-, luego de que fuera formalizada este sábado en una causa por estafa.

De acuerdo con información del Poder Judicial, la audiencia de formalización se realizó durante esta jornada en el tribunal de garantía de la capital de la Región de Tarapacá, instancia en la que además se fijó un plazo de investigación de 60 días.

El tribunal también programó una nueva audiencia para el 27 de agosto, a las 10.00 horas, por un eventual procedimiento abreviado o prescripción de la causa.

Además, el juzgado dictó orden de libertad respecto de la imputada, siempre que no se encontrara privada de libertad por otra causa.

Dictan arraigo nacional para mujer que discutió con Kast en Villarrica tras formalización por estafa en Iquique. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

Según los antecedentes judiciales, la mujer fue formalizada por hechos vinculados a una presunta venta falsa de teléfonos celulares a través de redes sociales.

En concreto, se le atribuye que, junto a otra persona, habría simulado vender equipos telefónicos, contactando a una víctima para concretar la compra de un celular por $330.000, con envío a Iquique.

Para ello, la víctima realizó un depósito de $250.000 en la cuenta de otro imputado y luego un nuevo pago de $80.000 a la misma persona. Sin embargo, nunca recibió el teléfono y tampoco pudo volver a contactarlos.

El caso se conoció luego de que la mujer fuera detenida tras el incidente ocurrido en Villarrica, donde discutió con el Presidente Kast luego de que un niño se negara a saludarlo durante una actividad pública.

Dictan arraigo nacional para mujer que discutió con Kast en Villarrica tras formalización por estafa en Iquique

Tras el episodio, que se viralizó en redes sociales, personal de Carabineros realizó un control de identidad a la mujer, procedimiento en el que se constató que mantenía órdenes de detención vigentes por causas de estafa.

La discusión ocurrió durante una visita del Mandatario a la comuna de Villarrica, en la Región de La Araucanía, en el marco de una actividad de entrega de títulos de dominio a familias mapuche.