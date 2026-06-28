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    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    Días de juego, una entrañable novela de formación en torno al básquetbol; una selección de cuartetas del poeta y científico persa a cargo de Adán Méndez, y un bello libro ilustrado que resalta la historia de Santiago de Cárdenas, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    El escritor norteamericano Benjamin Markovits.

    Días de juego, de Benjamin Markovits (Chai Editora)

    En el último año de la facultad tuvo una idea: dedicarse al básquetbol profesional. Ben creció en Texas rodeado de libros, pero sus momentos más felices fueron en una cancha de básquet. Y mientras sus compañeros de universidad postulaban a posgrados, él le pidió a un amigo que lo grabara encestando en el gimnasio y, de ese modo, consiguió un contrato en un pequeño equipo de la segunda división alemana, los Yogur, de Landshut. Ben no es un jugador descollante y se integra a un equipo donde la estrella es Kar, un adolescente insufriblemente talentoso pero indisciplinado. Allí conoce también a Bo Hadnot, un norteamericano de 30 años que aún alberga esperanzas de llegar a la NBA. Ben entrena duro, pero siempre es un reemplazante; en sus ratos libres escribe y, de modo imprevisto, comienza una relación con la exesposa de su compañero Bo. “En general los libros hablan sobre cosas que le pasa a la gente”, dice, “pero a mí jamás parece pasarme nada. Así que quiero escribir libros sobre eso”. Desde luego, en Días de juego hay algo más. Graduado en Yale, ex jugador de baloncesto, el autor entrega una atractiva novela de rasgos autobiográficos, una elegante y entrañable historia de formación que reflexiona sobre la madurez y la construcción del destino.

    Rubayatas de Omar Jayam, edición de Adán Méndez (UDP)

    Omar Jayam es uno de los misterios más fascinantes de la literatura. Nacido en 1048 en Nishapur, en Persia, fue un genio científico. Como matemático escribió un tratado de álgebra visionario. Y como astrónomo realizó observaciones que fueron cruciales para reformar el calendario persa. Ocho siglos después se conoció su obra poética, gracias a la traducción de Edward FitzGerald de 1859. Las rubayatas son cuartetas cuyo origen, dice Adán Méndez en el prólogo, se encuentra en canciones populares persas. Y es probable que muchas de las rubayatas adjudicadas a Jayam sean de autoría popular: es una lengua callejera, “no es la obra de un genio, es una contracultura”, dice Méndez. El editor ofrece aquí una selección de aquellas que parecen más cercanas en el tiempo a Jayam. Cada una de ellas es una reflexión en sí misma y en todas ellas vibra la fragilidad de la existencia, así como una invitación a vivir y gozar el presente: “Como el ayer pasó, mejor olvídalo;/ el mañana no existe ni te importa./ No te rindas al futuro ni al pasado./ Goza tu vida ahora, no la botes”, escribe. Y también: “Cada mota de polvo en esta tierra/ fue un rostro hermoso más que luna y que lucero;/ sopla amable la mejilla de tu amor,/ que ese polvo fue también amor de alguien”.

    Navegar por los aires, de Micaela Chirif y Jéssica Valdez (Mis Raíces)

    “Cuando Santiago nació el cielo estaba más lejos que ahora, o lo parecía, porque ningún humano había volado jamás”. Santiago de Cárdenas nació en el Callao en 1726; aún faltaban 167 años para que el alemán Otto Lilienthal volara 250 metros en un planeador. Desde niño a Santiago le gustaba observar el vuelo de los pájaros, las mariposas y las libélulas, y solía fabricar sus propios cometas que elevaba en el cielo. Provenía de una familia pobre, nunca fue a la escuela y tras la muerte de su padre tuvo que comenzar a trabajar: a los 10 años ya oficiaba como ayudante de piloto de barco. Fascinado por el vuelo de las aves, en sus ratos libres solía observar cómo se movían en el cielo. Así descubrió que los barcos y los pájaros navegaban usando las corrientes. Se trasladó del Callao a Lima y durante 14 años estudió dedicadamente el vuelo de las aves. De este modo ideó una máquina voladora inspirada en la forma que planeaban los cóndores, en el tamaño y peso de sus alas en relación al cuerpo, y lo propuso en el libro Nuevo sistema de navegar por los aires. Con coloridas y encantadoras ilustraciones, y apoyado con notas informativas, este libro rescata la historia de un niño que quiso hacer realidad su sueño, un niño pionero adelantado a su época.

    Más sobre:CultoLibrosReseña de librosBenjamin MarkovitsOmar Jayam

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