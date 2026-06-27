Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

Bajas temperaturas se pronostican en zonas desde la región de Valparaíso hasta el Biobío, de acuerdo con un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El organismo dependiente de la Depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indica una condición sinóptica de alta presión fría a partir de la mañana de este sábado 27 hasta la mañana del lunes 29 de junio.

Con temperaturas que podrían descender hasta los -4°C, esta baja contempla la Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos de Valparaíso, y la Cordillera Costa, Valle y Precordillera de las regiones Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Los avisos de la DMC corresponden a fenómenos meteorológicos potencialmente riesgosos y que tienen un grado de severidad moderada.

Imagen de meteochile.gob.cl

Pronóstico para el domingo 28 de junio

Valparaíso:

Cordillera de la costa: -3/-1

Precordillera y valles precordilleranos: -4/-2

Región Metropolitana:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

O’Higgins:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

Maule:

Cordillera de la costa: -4/-2

Valle: -4/-2

Precordillera: -4/-2

Ñuble:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

Biobío:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

Pronóstico para el lunes 29 de junio

Valparaíso:

Cordillera de la costa: -3/-1

Precordillera y valles precordilleranos: -4/-2

Región Metropolitana:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

O’Higgins:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

Maule:

Cordillera de la costa: -4/-2

Valle: -4/-2

Precordillera: -4/-2

Ñuble:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2

Biobío:

Cordillera de la costa: -3/-1

Valle: -3/-1

Precordillera: -4/-2