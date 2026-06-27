PDI indaga fallecimiento de dos personas en inmueble de Mulchén
Los uniformados descartaron lesiones atribuibles a terceros en las víctimas.
Dos personas perdieron la vida en Mulchén, Región del Biobío, por causas vinculadas a un brasero con restos de carbón, tras temperaturas que bajaron hasta acercarse a los 0°C durante la madrugada y parte de la mañana en la comuna.
Durante la mañana de este sábado 27 de junio, la Policía de Investigaciones recibió una solicitud de concurrencia desde la Fiscalía de Flagrancia tras el hallazgo de dos individuos fallecidos en el sector rural Hijuela El Laurel.
Las diligencias de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles indicaron que las personas no presentaban lesiones atribuibles a terceros.
Además, “conforme al trabajo en el sitio del suceso, se encontró un brasero con restos de carbón al interior de la propiedad, el que podría estar relacionado a la causa de fallecimiento de ambas personas”, detalló la comisaria Catherine Pereira.
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