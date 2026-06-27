PDI indaga fallecimiento de dos personas en inmueble de Mulchén

Dos personas perdieron la vida en Mulchén, Región del Biobío, por causas vinculadas a un brasero con restos de carbón, tras temperaturas que bajaron hasta acercarse a los 0°C durante la madrugada y parte de la mañana en la comuna.

Durante la mañana de este sábado 27 de junio, la Policía de Investigaciones recibió una solicitud de concurrencia desde la Fiscalía de Flagrancia tras el hallazgo de dos individuos fallecidos en el sector rural Hijuela El Laurel.

Las diligencias de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles indicaron que las personas no presentaban lesiones atribuibles a terceros .