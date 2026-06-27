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    Indagan homicidio de menor de 16 años tras ataque a disparos contra vivienda en Chiguayante

    Según la PDI, un grupo de personas llegó hasta el domicilio de la víctima, en la población Nuevo Amanecer, y realizó múltiples disparos hacia el interior del inmueble. El menor fue trasladado por familiares hasta el SAR de la comuna, donde falleció.

    Por 
    Felipe Rivera
    Investigan homicidio de menor de 16 años tras ataque a disparos contra vivienda en Chiguayante. Imagen referencial. Policía de Investigaciones San Fernando

    Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada de este sábado tras recibir impactos balísticos en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

    De acuerdo con la información policial, cerca de la 1.30 horas, el médico de turno del SAR Chiguayante, ubicado en calle Chiguay 511, denunció el ingreso fallecido del menor, quien presentaba lesiones provocadas por un arma de fuego.

    Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción (PDI) de Concepción realizaron diligencias durante la madrugada junto al Laboratorio de Criminalística.

    Según explicó el comisario Cristóbal Ramírez, de la Brigada de Homicidios, los primeros antecedentes permitieron establecer que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche en la población Nuevo Amanecer, en Chiguayante.

    “Un grupo de personas llegaron hasta el domicilio de la víctima, donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble”, señaló el comisario.

    Producto del ataque, el adolescente resultó gravemente herido y fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante, donde finalmente se constató su fallecimiento.

    Según la minuta policial, la víctima mantenía una denuncia por presunta desgracia realizada por su madre el 2 de noviembre de 2024 en la 7ª Comisaría de Chiguayante.

    La Brigada de Homicidios continúa trabajando para identificar y ubicar a los autores del ataque.

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