Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva

Con privación de libertad quedaron un padre y un hijo asociados al secuestro con homicidio de un joven de 17 años en la comuna Putaendo, ubicada en la Región de Valparaíso.

Así lo decretó el Juzgado de Garantía de San Felipe, en el marco de una investigación tras una denuncia por presunta desgracia por la desaparición de la víctima durante el pasado 23 de junio en la comuna Santa María.

Mientras se dirigía a su domicilio, el joven fue obligado a subir a un automóvil, según indican las primeras diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de San Felipe. “En virtud a las diligencias en terreno, se logró la vinculación directa de dos sujetos mayores de edad, quienes mantienen un vínculo familiar directo , quienes fueron vinculados al secuestro con homicidio de la víctima”, explicó el teniente Fabián Lagos, del Departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros.

De acuerdo con el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Valparaíso, Benjamín Santibañez, “personal policial logró establecer la placa patente del vehículo en el cual habrían subido a esta persona. Posteriormente, continúan realizando diligencias y reciben información desde la Municipalidad de Puteando, donde acompañan imágenes del mismo vehículo que habría ido al sector de Alicahue (La Ligua)”, donde habrían depositado un cuerpo calcinado.

De hecho, el mayor de los detenidos, de 55 años, concurrió voluntariamente con uniformados de la SEBV y la SIP hacia el camino interior que conecta con Alicahue, donde hallaron los restos.

Ambos imputados, de iniciales S.H.R.G. y J.A.R.C., ingresaron a prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, como imputados por su autoría en el delito de homicidio calificado. El plazo de investigación quedó fijado en 120 días.