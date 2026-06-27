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    Siete detenidos por tráfico de drogas en Peñaflor: Carabineros incautó dos kilos de cocaína y más de $8 millones en efectivo

    Los aprehendidos corresponden a un grupo de chilenos, todos mayores de edad, entre los 27 y 38 años, con antecedentes policiales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Tráfico de drogas en Peñaflor.

    Un patrullaje preventivo de Carabineros permitió la detención de siete personas por tráfico de drogas y la incautación de dos kilos de cocaína en la comuna de Peñaflor, en la zona surponiente de la Región Metropolitana, en momentos que uno de los sujetos intentaba transportar las sustancias ilícitas.

    De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando efectivos policiales transitaban por las cercanías de la calle Ilusión, donde observaron un auto con el motor encendido, sin ocupantes y afuera de un inmueble que tenía su reja abierta.

    Como la situación llamó la atención de los policías, consultaron si el vehículo mantenía encargo por robo, lo que fue descartado, pero procedieron a acercarse al inmueble en la búsqueda del conductor.

    El capitán Leonel Acosta, de la 56° Comisaría Peñaflor, complementó que “a un costado del vehículo se mantenía un sujeto que mantenía una bolsa, aparentemente con droga, el que al querer ser fiscalizado huye a un domicilio existente en el lugar, iniciándose un seguimiento, logrando encontrar al interior del domicilio, a seis sujetos más con una gran cantidad de drogas y de dinero”.

    En la casa, sobre una mesa, había dos paquetes rectangulares tipo “ladrillo” con la droga, además de $8.858.450 en efectivo. También tenían 13 celulares en su poder.

    Los sujetos fueron trasladados hasta la unidad de Carabineros, mientras la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó el trabajo de campo, confirmando que se trataba de cocaína.

    Los detenidos fueron identificados como F.E.R.M (36), S.E.L.T (34), M.A.P.A (33), R.A.N.A (27), J.O.F.A (38), J.J.C.C (32) y K.E.M.B (32), todos chilenos, quienes mantienen antecedentes policiales y fueron puestos de disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialPeñaflorCarabinerosTráfico de drogasscocaínaseguridad

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